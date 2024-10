Benoît Melançon, Langue de puck. Abécédaire du hockey (éd. revue et augmentée)

Pourquoi faut-il que les joueurs de hockey trouvent leur chaise ? Qu’arrive-t-il quand on leur donne du temps et de l’espace ? Est-il acceptable qu’ils purgent une mineure sur le banc ? Qui est ce L’aveuglette à qui tant de passes sont destinées ?

En 2014, avec Langue de puck, Benoît Melançon proposait un premier périple dans les mots du hockey. Il a séduit la critique et les lecteurs, amateurs ou pas.

Aujourd’hui, plutôt que de couper son banc, il offre une version revue et augmentée de son Abécédaire du hockey. Il continue de marier sa passion pour les mots à son amour du sport.

Professeur émérite de l’Université de Montréal, Benoît Melançon est essayiste et blogueur (oreilletendue.com). Dix-huitiémiste de formation, il travaille actuellement sur les questions de langue au Québec et sur les rapports du sport et de la culture. Lauréat du prix Georges-Émile-Lapalme, la plus haute distinction du gouvernement du Québec en matière de rayonnement et de qualité de la langue française, il patine sur la bottine.

Plus de 900 mots et expressions du hockey • 200 citations, de sources diverses : médias, roman, poésie, théâtre, chanson, cinéma, etc. • Un abécédaire de 61 entrées • 23 illustrations • Six textes complètement nouveaux