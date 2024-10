Textyles, n° 67 | 2024 : "Bêtes de livres" (dir. Paul Aron & Judyta Zbierska-Mościcka)

Sous la direction de Paul Aron et Judyta Zbierska-Mościcka

La présente livraison de Textyles se consacre au rôle et à la fonction de l’animal dans la littérature belge francophone. Qu’il s’agisse de pister des lieux, des formes et des modalités de la rencontre homme-animal, d’explorer des relations interspécifiques, d’interroger l’impact de l’animal sur les manières de (se) penser ou celles de créer, ou encore de sonder la possibilité d’abandon de la perspective anthropocentrique – le domaine est à la fois vaste et peu exploré jusqu’à présent. Sans combler toutes les lacunes, le présent dossier réunit un corpus de textes modernes et contemporains qui alimentent la réflexion. Il apporte des éléments de cadrage inédits ainsi que des analyses particulières.

Sommaire

Paul Aron et Judyta Zbierska-Mościcka

Bêtes de livres [Texte intégral disponible en novembre 2024]Présentation

Agnieszka Kukuryk

Étude zoologique, poésie pure ou roman policier [Texte intégral disponible en novembre 2024]La trilogie animalière de Robert Goffin

Alain Montandon

Franz Hellens et les animaux [Texte intégral disponible en novembre 2024]

Karolina Czerska

Les présences animalières dans Les Cerfs et Peau de Louve de Veronika Mabardi [Texte intégral disponible en novembre 2024]

Nathalie Delchambre

La figure de l’animal chez Caroline Lamarche [Texte intégral disponible en novembre 2024]Nous sommes à la lisière ou tresser des complicités au bord du précipice

Judyta Zbierska-Mościcka

Christine Van Acker et Nicole Malinconi en quête de présences animales [Texte intégral disponible en novembre 2024]

Catherine Gravet

Le chien chez quelques romancières belges francophones contemporaines [Texte intégral disponible en novembre 2024]

Paul Aron

Le bestiaire d’Adamek [Texte intégral disponible en novembre 2024]

Françoise Chatelain

Vinciane Despret et le poulpe qui déplace les catégories [Texte intégral disponible en novembre 2024]

Varia

Jean-Marie Klinkenberg

Le traitement des sources de la Légende d’Ulenspiegel [Texte intégral disponible en novembre 2024]Le cas du folklore

Chroniques

Comptes rendus

Pierre Piret

Écrits sur l’art et les artistes (1954-1991), édition par Gérald Purnelle, préface de Pierre-Yves Soucy [Texte intégral disponible en novembre 2024]Bruxelles, AML éditions, coll. Archives du futur, 2023.

Manon Delcour

Dossier « Eugène Savitzkaya » [Texte intégral disponible en novembre 2024]Europe. Revue littéraire mensuelle, n° 1099-1100, Eugène Savitzkaya. Pierre Peuchmaurd, novembre-décembre 2020.

Léa Hussin

Le Fonds Fernand Séverin [Texte intégral disponible en novembre 2024]

Thèses et mémoires

Dossier pédagogique

Laura Delaye

Bêtes de livres [Texte intégral disponible en novembre 2024]