La littérature sous le vaste feuillage (revue L'Entre-deux)

Depuis les années 1970, au fur et à mesure que notre monde est devenu de plus en plus urbain, coupé de la nature, dans un mode de vie qui l’exploite jusqu’à la détruire, la sensibilité pour les problématiques écologiques et environnementales s’est accentuée et cet intérêt se reflète en littérature. Les liens que l’homme tisse avec le monde qui l’entoure, animal, végétal ou minéral, se voient de plus en plus au cœur de récits, nostalgiques, émerveillés ou lanceurs d’alerte.

Ce dossier de la revue L’Entre-deux vise à explorer, plus en particulier, les représentations littéraires du monde végétal, en tant que cadre du récit ou élément autour duquel l’action se développe, et de ses relations avec les êtres humains (Ramero, 2024). Il se propose d’étudier les interconnexions entre l’homme et l’environnement dans toutes leurs dimensions (Iovino, 2007), sans se concentrer exclusivement sur l’approche catastrophiste sur laquelle la littérature contemporaine a tendance à se focaliser.

En effet, bien avant la fin du XXe siècle, les textes littéraires décrivent, étudient, analysent, à travers le récit, le monde végétal et ses relations avec l’homme. Comme nous le rappelle Sara Buekens, « ’’Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi’’ (« Toi, Tityre, couché sous le vaste feuillage de ce hêtre ») est le célèbre incipit de la première églogue des Bucoliques de Virgile » (Buekens 2019) : des bergers, accompagnés de leurs animaux, chantent la beauté de la forêt et célèbrent leur harmonie avec la nature pastorale qui les entoure et dont ils font partie. Ou encore, plus près de nous, Alison Lurie, par exemple, affirme que, à partir de 1850 alors que l’Angleterre s’urbanise et s’industrialise, dans la littérature anglophone adressée aux enfants, les références à la religion ont été remplacées par ce qu’elle appelle « le culte de la nature » et que cette dernière, présentée comme « divine, naturellement bonne, une source d’inspiration et de remèdes », « à la fois puissante et sensible », se fait souvent le cadre privilégié des intrigues (Lurie, 2004).

Mais, plus récemment encore, dans notre monde bouleversé par les crises, la nature prend le visage de nos inquiétudes : dans Un balcon en forêt (1958), Julien Gracq fait de la forêt un refuge, lieu protecteur et témoin de vie et de mort pendant la Seconde guerre mondiale. Dans son récit autobiographique Dans les forêts de Sibérie (2011), Sylvain Tesson en revanche y voit la confrontation au danger, à l’altérité extrême et irréductible contre laquelle il lutte pendant les six mois qu’il a vécus dans une cabane sur la côte nord-ouest du lac Baïkal. Enfin, dans Naissance d’un pont (2010), Maylis de Kerangal met en scène, dans un récit polyphonique, la destruction « inéluctable » d’un écosystème, habitat d’une tribu amérindienne, au nom du progrès lors de la construction d’un pont suspendu dans une Californie imaginaire.

De même, la présence des arbres n’est pas une rareté dans les œuvres de jeunesse. Par exemple, dans Mouha de Claude Ponti (2019) ou Tobie Lolness de Timothée de Fombelle (2006-2007) l’arbre est la maison et l’univers tout entier dans lequel vivent les jeunes héros ; dans Gustave est un arbre écrit par Claire Babin et illustré par Olivier Tallec (2004), il incarne un rêve ; ou encore, pour le protagoniste de L’arbre lecteur de Didier Lévy et Tiziana Romanin (2006), l’arbre de son jardin est le destinataire de ses curiosités ; dans Mama Miti, la mère des arbres, écrit et illustré par Claire A. Nivola (2008), les arbres expriment l’espoir d’une communauté et dans les Contes botaniques de Laurent Contamin (2020) dix histoires nous font entendre les voix, tendres ou sérieuses, de dix arbres. Et n’oublions pas les romans pour adolescents de Xavier-Laurent Petit, L’Attrape-rêves (2009), Itawapa (2013) et Un monde sauvage (2015), où la forêt, qu’elle soit du Montana, amazonienne ou sibérienne, est au cœur du récit et sa sauvegarde se fait le moteur de la narration.

Notre objectif est d’interroger les représentations du monde végétal dans la littérature tant générale que pour la jeunesse afin de saisir comment ces représentations nous aident à repenser notre relation à la nature et à l’environnement.

Nous nous proposons de mettre en lumière :

1. Les choix thématiques, esthétiques et narratologiques portés par les auteurs pour décrire ce monde et exprimer son rapport avec l’homme (Quelles plantes, quels végétaux ? Quels mots, quelles images et quelles caractéristiques pour les raconter ? La crise environnementale est-elle abordée ? Et si oui, sous quels aspects et par quels procédés narratifs ou figuratifs ? Quels ressorts émotionnels et quels engagements axiologiques éventuels sont mis en place ?) ;

2. La dimension générique des textes (Quels types de récits pour décrire ce monde et exprimer son rapport avec l’homme – poésie, roman, album, etc. ? Littérature blanche, littératures de l’imaginaire ? Quel rôle pour les végétaux – cadre narratif, personnage principal ou adjuvant, etc. ?) ;

3. Les enjeux de ces textes (éthiques, pédagogiques, esthétiques, etc.) et leur réception : ces représentations du monde végétal amènent-elles à un émerveillement, à une meilleure connaissance, à une réflexion, à une prise de conscience ou à une mobilisation ? Véhiculent-elles un sentiment de nostalgie ou d’urgence ?

Nous sommes intéressées par toutes les propositions d’article portant sur des œuvres littéraires (francophones ou internationales), tant pour les plus jeunes que pour les adultes, qui racontent le monde végétal et son rapport avec les êtres humains Nous nous situons dans une perspective écopoéticienne et écocritique mais qui ne se limite pas à une approche synchronique de la littérature contemporaine mais peut aborder aussi des littératures antérieures à l’ère de l’anthropocène.

Les propositions de contribution, d’environ 500 mots, assorties d’un titre, d’une brève bibliographie de référence et de quelques lignes de présentation biobibliographique, doivent être envoyées à Corinne Denoyelle, corinne.denoyelle@univ-grenoble-alpes.fr, et

Chiara Ramero, chiara.ramero@univ-grenoble-alpes.fr.

Date limite d’envoi des propositions : 30 novembre 2024.

Articles attendus fin mars 2025.

Langue : français

