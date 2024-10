Le regard des disciplines sur les pensées décoloniales et postcoloniales en français (Calgary)

Mount Royal University / Alliance française de Calgary

Format hybride (sur place / à distance)

Jeudi 20 février 2025

Cette journée d’étude vise à confronter et à faire dialoguer en français nos disciplines et champs d’étude respectifs par rapport aux enjeux posés par les pensées décoloniales et postcoloniales qui traversent les milieux universitaires et aussi militants depuis au moins la parution du Discours sur le colonialisme d’André Césaire en 1955. Comme le soulignent Emilienne Baneth-Nouailhetas et Laetitia Zecchini, “toutes les sciences humaines et sociales (histoire et histoire de l’art, littérature, philosophie, sociologie et anthropologie, etc.) sont aujourd’hui traversées, ébranlées, et surtout renouvelées par ce registre de pensée critique et de questionnement qui appelle à décentrer et à pluraliser nos perspectives”.

Si la France s’est longtemps distinguée dans les pays francophones par sa suspicion, voire parfois son rejet de ces courants de pensée, d’autres régions francophones ont été plus promptes à réfléchir et/ou à accueillir des concepts, des idées et des attitudes décentrées des logiques occidentales. Il semble pertinent de croiser ce que nos disciplines pensent ou disent à propos de ces pensées non dominantes afin d’en mesurer le ou les impact(s) sur la recherche menée en langue française, tant dans ses rapports avec un héritage épistémologique remis en cause que du point de vue des méthodologies que des objets/sujets d’étude.

Les propositions de chercheur.e.s dans les domaines suivants sont les bienvenues : littérature, traduction, études de genre, histoire, sociologie, philosophie, linguistique, arts de la scène, arts visuels.

—

Bibliographie suggérée et non exhaustive !

—

Déroulement de la journée :

Format hybride (présentiel et à distance). Les communications n'excèderont pas vingt minutes.

La journée se tiendra à l’Alliance française de Calgary.

Pour les intervenants sur place, un déjeuner sera offert.

Une publication des actes pourra être envisagée dans la revue Convergences francophones (ISSN 2291-7012) après sélection des articles. Ces textes ne devront pas avoir été soumis ni publiés ailleurs.

—

Calendrier :

13 décembre 2024 : date limite de soumission des propositions

20 décembre 2024 : notification d’acceptation

20 février 2025 : journée d’étude.