Femmes voyageuses occidentales francophones dans les empires coloniaux, 1800-1980 (Congrès APFUCC 2025, Kingston)

L’ampleur prise par les voyages au XIXe siècle est bien connue. Les moyens de transport deviennent plus rapides et couvrent des régions autrefois difficiles d’accès. Les guides de voyages apparaissent et se font de plus en plus nombreux à l’exemple de la Bibliothèque des chemins de fer remplacée assez vite par les fameux Guides Joanne. Les relations de voyage pullulent et donnent naissance à de nouveaux voyageurs. L’Orient est une destination de choix, soutenue tôt dans le siècle par le développement de trajets maritimes grâce à la nouvelle Compagnie marseillaise constituée en 1834, puis par les nouveaux trajets de L’Orient Express à partir de 1883.

Les voyageurs français et francophones en Orient sont nombreux. Les récits, notes et souvenirs de voyages se multiplient, certains plus connus que d’autres, ceux de Chateaubriand étant la matrice par excellence des itinéraires des voyageurs ultérieurs. Les dix-neuviémistes connaissent également tous le voyage de Flaubert et de Maxime Du Camp, le Voyage en Orient de Lamartine, les voyages de Nerval, de Gautier ou de Loti. Certains, certaines surtout, ont eu droit à une postérité beaucoup plus timide. Les deux rencontres conjointes tenues dans le cadre des colloques de l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges du Canada (APFUCC) et de l’Association canadienne des études francophones du XIXe siècles (ACEF 19) en 2021 (L’« Orient » des voyageuses du XIXe siècle. Une autre définition de l’altérité, https://apfucc.net/wp-content/uploads/2020/09/Liste-de-tous-les-ateliers-proposes-pour-2021-APFUCC.pdf) et en 2022 (La civilisation ottomane dans les récits des voyageuses occidentales au XIXe siècle. Modernisation, transformation, européanisation, laïcisation ou déclin?, https://apfucc.net/wp-content/uploads/2022/08/colloque-2022-virtuel.pdf) visaient justement à combler de nombreuses lacunes sur les récits de voyageuses trop souvent oubliés ou trop peu commentés.

Ce prochain atelier se veut une continuation de la réflexion sur les récits de voyage au féminin. Le corpus visé s’ouvre désormais sur une période plus longue et sur une question plus large soit la manière dont les femmes ont relaté leur expérience de voyage à l’époque où la domination européenne s’exerçait sur une vaste partie du globe. Colonisation au XIXe siècle et décolonisation au XXe siècle sont au centre de la réflexion. Cette ouverture temporelle permettra d’observer plus nettement l’évolution du regard féminin sur ces contrées « étranges » et « exotiques » et le lien de cette évolution sur près de deux siècles. Autant le progrès de l’industrialisation et ses divers mythes propres au XIXe siècle que les deux guerres mondiales et les horreurs du colonialisme qui dominent le XXe siècle, transforment le monde à la fois des colonisateurs et des colonisés. Est-ce que les voyageuses du XXe siècle s’avèreront plus ouvertes à la culture de l’Autre que leurs prédécesseures? Est-ce que les deux guerres mondiales rendront les femmes voyageuses plus critiques de l’impérialisme occidental tel qu’il se manifeste sur des territoires lointains? Une autre question à explorer est celle de la filiation. Les textes féminins du XXe s’appuient-ils sur ceux des voyageuses qui ont tracé la voie au XIXe siècle? Existe-il une tradition de récits de voyage au féminin, un nombre de récits à lire, de récits incontournables, qui s’imposent pendant la longue période coloniale européenne? Quelle transformation s’opère-t-elle entre le XIXe et le XXe siècle? Pour reprendre les mots de Natasha Ueckman, est-ce que véritablement « la littérature du désert [va] se substituer à la littérature orientaliste[1] »? Comment aussi les discours universitaires modernes, comme ceux de l’ethnologie, qui remettent en cause autant leurs anciennes méthodes que nombre de leurs axiomes, influencent-ils le regard de ces femmes voyageuses? Plusieurs voies de questionnement s’ouvrent avec cet élargissement significatif qui nous mène jusqu’à la fin des grandes colonisations.

Partir du début du XIXe siècle pour aller vers le XXe siècle permet de continuer à inclure dans notre corpus, entre autres, Isabelle Eberhardt, Cristina Belgiojoso, Jeanne Bellonie Bourdaret et de voir comment elles passent le flambeau à Aline De Lens, Henriette Célarié, Mathilde Zeys, Marcelle Tinayre, Ella Maillart, Odette de Puigaudeau et toutes les autres que l’atelier nous permettra de découvrir.

Axes proposés (liste non exhaustive) :

-Regards féminins sur la colonisation en marche;

-Écrits francophones au féminin sur les territoires et sociétés colonisés par les grandes puissances occidentales ;

-L’Orient des femmes sur la longue durée : les Orientaux, les Orientales, les territoires, les paysages, le bâti, le vêtement, les politiques, les modes de vie, les religions ;

- Désillusions, scandales et horreur de l’Empire colonial visité ;

- L’érudition au féminin chez des peuples sans histoire ;

- Analyse d’une auteure, d’une photographe, d’une peintre, d’une cinéaste en terre coloniale ;

- La question de l’altérité en contexte colonial ;

- La question de l’identité en contexte colonial ;

- La question de la violence en contexte colonial ;

- L’écriture des Empires coloniaux entre centre et périphérie ;

- La décolonisation vue par les femmes ;

- Les modes de transport du voyage féminin ;

- Le genre choisi : le journal, l’article de journal, le récit de voyage, le roman, la nouvelle, l’essai (scientifique, politique, ethnologique, etc.), la poésie, etc.

[1] Natasha Ueckman, Genre et orientalisme. Récits de voyage au féminin en langue française (XIXe-XXe siècles), traduit de l’allemand par Kaja Antonowicz, Grenoble, UGA Éditions, 2020, p.298.

