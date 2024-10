"Changer la vie", 100 ans après : le surréalisme des origines à maintenant (Canton)

Colloque international

« “Changer la vie”, 100 ans après : le surréalisme des origines à maintenant »

Les 9 et 10 décembre 2024

Cette année marque le centenaire de la publication du manifeste surréaliste. Le mouvement surréaliste, lui-même issu de dada, a depuis connu une internationalisation et des renaissances. Ces dernières années, le mouvement a bénéficié d’un éclairage nouveau tandis que la critique littéraire et artistique a cherché à mettre en avant des figures et des aspects jusque-là négligés : la place essentielle des femmes dans le mouvement, sa dimension internationale, son rapport avec la négritude et la critique du colonialisme, son intermédialité, la multiplicité de ses pratiques artistiques.

Le département de français de l’université Sun Yat-sen à Canton organise un colloque les 9 et 10 décembre 2024 pour commémorer cet anniversaire et revisiter les fondements du mouvement surréaliste. Des spécialistes du surréalisme du monde entier qui ont contribué à la redéfinition du mouvement feront le point et réfléchiront aux orientations futures de la recherche sur le surréalisme.

Nous sollicitons des propositions (200 mots environ) de communication d’une vingtaine de minutes qui pourront explorer les thèmes suivants :

· Relire le manifeste : ce qui a été oublié, ce qui a dévié, ce qui est réapparu, ce qui a travaillé souterrainement le mouvement depuis le début

· L’intermédialité, la place et le rapport des différents pratiques artistiques : rôle de la peinture, importance du cinéma et du théâtre, échanges entre ces différents arts, les arts négligés (mode, décorations, architecture…)

· Les femmes surréalistes : la place des femmes dans le mouvement, leur rôle, leur apport et leur critique du mouvement

· Surréalisme et critique postcoloniale : les apports et les limites, le rapport avec les mouvements artistiques critiques du colonialisme comme la négritude

· Les artistes et aut.eur.rice.s encore sous-étudié.e.s ou qui entretiennent, ont entretenu un rapport avec le surréalisme

· Les influences du surréalisme et ses fondements théoriques et philosophiques

· L’internationalisation du mouvement : un surréalisme à l’échelle mondiale ? influences et transformations, entre nations et internationalisation, des surréalismes ? quelle place dans le monde ?

· L’héritage du surréalisme : rôle dans la seconde moitié du vingtième siècle, place dans la littérature et l’art contemporain

—

Date limite de soumission : 14 novembre 2024

Personne à contacter : Maxime Philippe

e-mail : philippe3@mail.sysu.edu.cn

—

Conférenciers invités

Dong Qiang : professeur, département de français, université de Pékin, membre de l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France

Philippe Met : Changjiang Scholar, professeur, directeur du département des études françaises et francophones, université de Pennsylvanie et Ecole Normale Supérieure de l’Est de la Chine

Yue Zhuo : professeure, Ecole Normale Supérieure de l’Est de la Chine

Jean-Michel Rabaté : professeur, département d’anglais et de littérature comparée, université de Pennsylvanie, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences

Efthymia Rentzou : professeure de français, directrice du programme d‘études culturelles européennes, université Princeton

—

Langues du colloque : français, chinois, anglais

Frais d’inscription

Tarifs : 800 RMB par personne ; étudiants de master et en doctorat à temps plein (avec carte d’étudiant) 400 RMB par personne. Les repas sont inclus. Vous êtes responsable des frais de transport aller-retour et d’hébergement. Veuillez consulter la pièce jointe pour connaître les méthodes de paiement.