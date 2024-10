Scènes et écrans, frères ennemis dans la presse française de la Belle Époque à la fin des années 1930 ? (Montpellier)

APPEL À COMMUNICATIONS

Journée d’étude – 26 novembre 2025 – Université Paul-Valéry Montpellier 3

Scènes et écrans, frères ennemis dans la presse française

de la Belle Époque à la fin des années 1930 ?

Marion Brun (UPVM3/ RiRRa21) et Marie-Astrid Charlier (UPVM3 / RiRRa21 / IUF)

—

Cette journée d’études portera sur la presse dramatique et cinématographique au carrefour de la fin du xixe et du début du xxe siècle et aimerait explorer les réseaux journalistiques qui se nouent entre les deux médias, les lieux où cette critique s’élabore, et enfin les modèles d’écriture qui les rapprochent et les distinguent. Ce dialogue entre la presse dramatique et cinématographique permettra de questionner la représentation du théâtre et du cinéma comme frères ennemis. Il s’agira d’interroger la force normative de ces deux critiques, l’une dont la « tradition » pour reprendre l’expression de Francisque Sarcey est bien instituée, l’autre qui se constitue. La journée d’étude aura pour ambition d’enrichir l’histoire des périodiques, notamment dans le contexte qui nous occupe et qui rencontre d’importantes mutations, qui voit le développement de la presse illustrée et de la presse spécialisée (féminine, sportive, cinématographique, etc.), qui voit également le rythme hebdomadaire faire concurrence au quotidien qui dominait au XIXe siècle. La période connaît également un tournant majeur avec le passage du cinéma muet au parlant qui redistribue les relations entre théâtre et cinéma, les rapproche tout en les mettant en concurrence. Les réseaux et collaborations artistiques en sont nettement marquées, par exemple avec le passage des vedettes et auteurs dramatiques vers le cinéma.

1. Réseaux journalistiques et artistiques

La journée se consacrera particulièrement aux réseaux journalistiques et parcours individuels qui rendraient compte des échanges entre les deux critiques. André Antoine, René Bizet, Robert de Beauplan, André Lang, Louis Delluc, Philippe Soupault sont des exemples de critiques qui ont navigué entre les deux médias. Les propositions rendraient compte également des évolutions des relations journalistiques au tournant que constitue le passage au parlant. Lorsque le théâtre se sent menacé par l’apparition du parlant, n’en vient-on pas à une rivalité entre les deux médias qui se reflète dans la presse de l’époque ? Les liens entre critique théâtrale et cinématographique se tissent par le réseau artistique qui fait passer une vedette du théâtre au cinéma, qui fait écrire un auteur pour la scène et pour l’écran. La critique a-t-elle une influence sur la spécialisation d’un artiste pour la scène ou l’écran ? Peut-on comparer la starisation dramatique et théâtrale opérée par l’interview ?

2. Revues et journaux

À l’instar des lieux de représentations qui ont été au début du cinéma dans les mêmes espaces, si bien que les salles de cinéma se nommaient théâtre cinématographique, il serait également question des lieux où cette écriture s’exerce, revues et journaux. La proximité de l’organisation de la représentation théâtre et cinématographique au début du xxe siècle, avec numéros et entractes, favorise l’inscription de la critique cinématographique dans les habitus médiatiques du théâtre. Si les quotidiens se dotent à partir des années 1920 de pages d’actualités cinématographiques, quels effets ces configurations ont-elles sur les rubriques consacrées aux spectacles dramatiques ? Pourtant, l’évolution d’un cinéma en quête d’une identité distincte s’accompagne de la spécialisation critique qu’il s’agirait de retracer, en s’intéressant par exemple aux revues comme Ciné pour tous, Cinéa, La Revue du cinéma (1928-1949), Cinémonde, Pour vous qui initient cette spécialisation. La création de revues et rubriques dédiées consacre une séparation entre l’art dramatique et cinématographique. D’un point de vue quantitatif, les revues cinématographiques sont beaucoup plus nombreuses que les revues théâtrales. Est-ce à dire que le théâtre recule dans l’espace médiatique ? Ou bien le théâtre est-il davantage investi par les quotidiens ? En sommes, quels sont les périmètres et les « territoires » respectifs du cinéma et du théâtre dans la presse ?

3. La médiapoétique des critiques dramatique et cinématographique

Il s’agirait également de comparer les modèles d’écriture pour ces deux critiques, d’interroger leurs accointances comme leurs distinctions. On trouve dans les années 1930, par exemple, des titres d’article qui évoquent le lieu de la représentation cinématographique, à l’Olympia, au Marigny, aux Variétés, sur le modèle des pièces qui se jouent sur scène. Si les questions du jeu d’acteurs et de comédiens ou les remarques sur la mise en scène sont communes aux deux médias, en quoi les questions de l’image et de la présence viennent-elles donner des spécificités aux deux critiques ? Quel rôle joue l’image, notamment la photographie, dans l’une et l’autre critique ? La starisation des gens de théâtre et des gens de cinéma passe-t-elle par les mêmes codes iconographiques et la même grammaire visuelle ? On pourrait s’intéresser à la pratique commune de publication dans les revues du texte dramatique et scénaristique. La petite Illustration, L’Illustration théâtrale ou Les Cahiers du film sont des exemples de revues qui promulguent la continuité d’une tradition littéraire partagée par le théâtre et le cinéma, en publiant pièce et scénario. Les polémiques sur la théâtralité importée au cinéma, sur le théâtre filmé pourraient aussi faire l’objet d’étude : elles viennent témoigner des frontières esthétiques qui tentent de se définir dans la presse, laquelle apparaît comme une forme de laboratoire théorique et critique.

—

Les propositions de communication de 1500 signes avec une brève bio-bibliographie pourront être envoyées à marion.brun1@univ-montp3.fr et marie-astrid.charlier@univ-montp3.fr pour le 15 janvier 2025.

La journée d’études aura lieu le 26 novembre 2025 à l’université Paul Valéry Montpellier 3.

Comité scientifique

Karine Abadie, university of Newfoundland

Olivier Bara, université Lyon 2

Marc Cerisuelo, université Gustave Eiffel/ IUF

Marco Consolini, université Sorbonne Nouvelle

Myriam Juan, université de Caen / IUF

Sophie Lucet, université Paris Cité

Romain Piana, université Sorbonne Nouvelle

Marie-Ève Thérenty, université Paul-Valéry Montpellier 3 / IUF

