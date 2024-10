Réécritures de l'histoire de l'Africain et de l'afro-descendant (Univ. Omar Bongo, Gabon)

Appel à candidatures pour un colloque international sur

Les réécritures de l'histoire de l'Africain et de l'afro-descendant

organisé par la formation doctorale Langues, Lettres et Humanités des mondes afro-ibériques, afro-anglophones et américaines.

Le 6 Décembre 2024 de 9h à 17h, à l’Université Omar BONGO.

Réécrire l’histoire de l’Africain et de l’afro-descendant implique de reconnaître et de mettre en valeur les perspectives historiques souvent marginalisées ou occultées. Réécrire l’histoire de l’Africain et de l’afro-descendant permet donc de remettre en question les récits historiques dominants, de reconstruire une histoire plus inclusive et de mettre en lumière les luttes, les réalisations et les contributions souvent négligées de ces populations. Plusieurs auteurs ont émis des théories pertinentes sur ce sujet, notamment :

Frantz Fanon : Son œuvre, notamment « Les damnés de la terre », explore les effets du colonialisme sur la psychologie et l’identité des peuples colonisés, y compris les Africains et les Afro-descendants.

Cheikh Anta Diop : Pionnier de l’égyptologie africaine, Diop a contribué à réévaluer l’histoire africaine et à mettre en lumière les contributions des anciennes civilisations africaines à l’histoire mondiale.

W.E.B. Du Bois : Son concept de « double conscience » explore les complexités de l’identité noire aux États-Unis et son impact sur l’expérience des Afro-Américains. Angela Davis : Son travail sur la prison industrielle et le féminisme noir met en lumière les liens entre le racisme, le sexisme et le système carcéral, offrant ainsi une analyse critique de l’histoire et de la condition des Afro-descendants.

Aime Cesaire : Son concept de « négritude » explore la fierté culturelle et l’identité africaine en réaction au colonialisme et à l’impérialisme européen.

Thématiques abordées :

— Révision des récits historiques : Cette thématique invite à réexaminer les récits dominants de l'histoire africaine et de la diaspora africaine à la lumière de nouvelles recherches et perspectives critiques. Des auteurs tels que Frantz Fanon (Les damnés de la terre), Cheikh Anta Diop (Nations Nègres et Culture) et Walter Rodney (How Europe Underdeveloped Africa) ont contribué à cette réflexion en mettant en question les récits coloniaux et impérialistes.

— Identité et mémoire : Explorer les questions d'identité, de mémoire collective et de représentation des Africains et des Afro-descendants à travers l'histoire. Des penseurs comme W.E.B. Du Bois (The Souls of Black Folk), Bell Hooks (Ain't I a Woman: Black Women and Feminism) et Chimamanda Ngozi Adichie (Americanah) ont abordé ces thèmes en examinant les multiples facettes de l'identité noire et de la mémoire collective.

— Résistance et luttes : Analyser les formes de résistance, de luttes et de mouvements de libération menés par les Africains et les Afro-descendants contre le colonialisme, le racisme et l'oppression. Des figures telles que Angela Davis (Women, Race, & Class), Nelson Mandela (Long Walk to Freedom) et Frantz Fanon (Les damnés de la terre) ont documenté et théorisé sur la résistance et les luttes pour la justice sociale.

— Contributions culturelles et intellectuelles : Mettre en valeur les contributions historiques des Africains et des Afro-descendants dans les domaines de la littérature, de l'art, de la musique, de la philosophie et des sciences. Des auteurs comme Toni Morrison (Beloved), Langston Hughes (The Weary Blues) et Chinua Achebe (Things Fall Apart) illustrent l'importance des contributions culturelles et descendantes. intellectuelles des communautés africaines et afro.

— Enjeux contemporains : Examinez les défis actuels auxquels sont confrontés les Africains et les Afro-descendants en matière de justice sociale, d'égalité des droits et de représentation politique. Des chercheurs tels que Kimberlé Crenshaw (Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color), Achille Mbembe (Critique de la raison nègre) et Ta-Nehisi Coates (Between the World and Me) offrent des analyses critiques sur les enjeux contemporains de la communauté africaine et afrodescendante.

Modalités de soumission : Nous invitons les chercheurs, les universitaires, les étudiants en master et doctorat, ainsi que les acteurs de la société civile intéressés à soumettre des propositions de communication d'une durée de 15 minutes maximum en précisant l’axe choisi. Les propositions, qui respectent le format APA, doivent comprendre un résumé de 300 mots maximum, une brève biographie de l'auteur et ses coordonnées.

Nous acceptons les communications en Anglais, Espagnol, et Français.

Les candidatures doivent être envoyées simultanément à ombandajpaul@gmail.com et à akendenguedanielren@yahoo.fr le 11 Novembre 2024 au plus tard.

Les résultats seront communiqués aux auteurs sélectionnés le 20 Novembre 2024, et ils pourront envoyer leurs supports finaux le 30 Novembre 2024 au plus tard.