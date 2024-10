Femmes des lumières et de l'ombre. Les femmes et le travail : ouvrages de dames versus femmes au travail (Orléans)

Le 15ème colloque orléanais organisé par l'association Mix-Cité 45 se tiendra les 18 & 19 septembre 2025 à la médiathèque d'Orléans.

Au cours de ces deux journées sera proposée en présentiel une vingtaine de communication de vingt minutes suivies de dialogue avec le public nombreux, communications qui seront réunies et publiées l'année suivante aux éditions l'Harmattan.

L'histoire de ces colloques :

Après avoir évoqué les années précédentes ( voir notre site femmesdeslumieresetdelombre.com ), l'histoire d'un premier féminisme et des femmes des lumières et de l'ombre au XIIe siècle, puis au XVIIIe, à la Belle Epoque, au XIXe, pendant l'entre-deux-guerres, dans les domaines scientifique, puis politique, et au théâtre, après avoir centré le colloque 2020 sur les sorcières. Les intervenant.e.s ont contribué en 2021 et 2022 à mettre en lumière les combats, les défaites et les victoires dans l'histoire des femmes et de leur corps dans une perspective historique, dans une dimension géographique et culturelle. Puis en 2023 la thématique des femmes hors la loi a été étudiée, à travers les siècles, les pays, les coutumes, les médias. Le colloque les femmes et l'argent en 2024 a soulevé d'énormes tabous sur tous les continents.

Nous proposons pour 2025 d'aborder un sujet du quotidien. Les femmes et le travail. Tous les domaines sont envisageables : histoire, économie, sociologie, littérature, philosophie, politique, arts, justice, média... pour toutes les époques et les pays.

Date limite d'envoi de votre proposition de communication : 30 janvier 2025

Merci d'adresser votre proposition (problématique et résumé en 500 à 1000 signes)

et une brève bio-bibliographie accompagnée de 4 ou 5 mots-clés à :

catherine.soix.ecriloire@gmail.com

monique.lemoine1@club-internet.fr

Responsable :

Monique LEMOINE

Url de référence : http://www.femmesdeslumieresetdelombre.com