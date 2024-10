Christine Macel (dir.), L'intime de la chambre aux réseaux sociaux

La notion de l’intime s’est progressivement modifiée depuis le XVIIIᵉ siècle, comme nous le révèlent nombre de pièces d’art décoratif et de design, d’œuvres d’art ou encore d’images et objets du quotidien. Tous parlent de nos manières de vivre et, plus encore, de leur évolution.

À travers les contributions de dix-huit historiens, historiens de l’art et sociologues, et grâce à une iconographie d’une grande diversité, cet ouvrage témoigne de la façon dont le mobilier de la chambre ou du repos, de même que les objets liés au bain, aux commodités, à la beauté et à la sexualité se sont transformés au gré de cette évolution.

Instruments au service d’un désir d’isolement ou, au contraire, du vivre ensemble, ils nous invitent à réfléchir à cette question : l’intime est-il devenu une tyrannie, dans une société trop narcissique qui oublie la chose publique, ou bien est-il menacé par les multiples bouleversements récents auxquels nous sommes confrontés – au premier rang desquels la place prise par les nouvelles technologies ?