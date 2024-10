Marie Loison-Leruste, L'écriture inclusive

L'écriture inclusive fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats. Qu'il s'agisse des propositions de loi visant à l'interdire, des tribunes médiatiques qui la promeuvent ou la pourfendent, des prises de position diverses dans nos vies personnelles ou professionnelles, elle ne laisse personne indifférent. Mais qu'est-ce que l'écriture inclusive ? Pourquoi suscite-t-elle autant de passions ? Met-elle en " péril " la langue française ? Ne fait-elle d'ailleurs polémique qu'en France ? Cet ouvrage invite à repenser la question linguistique dans une perspective historique et sociologique pour mieux comprendre les enjeux politiques qui se cachent derrière la pratique et la diffusion du langage non sexiste.

Sommaire

Introduction

1. La langue, un terrain d'expression et de construction des inégalités de genre

2. Les mobilisations autour du langage inclusif

Conclusion

Bibliographie