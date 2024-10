La conception de la diversité dans le patrimoine culturel maghrébo-méditerranéen. Perspectives contemporaines (Tlemcen, Algérie)

Colloque national

La conception de la diversité dans le patrimoine culturel

maghrébo-méditerranéen : Perspectives contemporaines

11 décembre 2024

Labortoire LLC - Université de Tlemcen/Algérie

Coordonné par :

Leila Sari Mohammed & Zineb Merad Chaouch

Inscrit dans une perspective pluridisciplinaire, ce colloque se consacre au patrimoine culturel maghrébo–algérien et son apport à la civilisation arabo-musulmane, méditerranéenne et nord-africaine. La diversité culturelle en Algérie, son appartenance au monde arabo-berbéro-musulman, sa position au Maghreb et en Afrique du Nord comme relai entre les deux rives de la Méditerranée, cachet historique pluriséculaire (les civilisations ayant laissé des traces sur le sol algérien : Phéniciens, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes, Espagnols, puis plus récemment les Turcs Ottomans et les Français) font de ce territoire un espace d’une grande richesse économique et culturelle qui a gagné son entrée dans la sphère internationale, doté d’un rôle majeur entre les pays d’Afrique, d’Europe et au-delà, ainsi que pour les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales. Sur cette base, la préoccupation essentielle est de préserver une identité culturelle particulière qui existe bien entendu d’un point de vue général, mais en même temps son interaction avec la dimension à l’échelle du particulier comme donnée incontournable du dialogue culturel local, régional, continental et mondial.

Face aux grands enjeux de la mondialisation, les questions qui touchent à la diversité culturelle, à l’identité de l’une par rapport à l’autre et par rapport au monde, à l’interaction entre unité et diversité, ces dimensions deviennent à la une de l’actualité et deviennent une nécessité imposée par les faits de la transformation de cette société.

Il s’agit pour l’identité individuelle de se définir au sein du collectif et de l’universel, d’agir dans le monde et en harmonie avec ce dernier. Or, l’individu ne pourra accomplir pleinement cette expérience sans la connaissance de soi et de son Histoire. En effet et dans ce cas précis, le ressourcement historique et culturel devient une priorité indispensable pour l’accomplissement personnel de l’individu et de sa société en pleine expansion. De ce fait, le "je" ne pourra s’ouvrir à l’autre sans "être soi-même" jusque dans l’héritage historique et culturel dont il est porteur.

En tant qu’Algériens, nous n’échappons pas à ces grandes questions relatives, impulsées à l’ère de la mondialisation et de la globalisation qui n’a rien d’une solution favorable à tous les défis de notre monde. Nous préconisons à la fois la préservation des particularismes et l’interaction avec la globalité comme données essentielles et incontournables à l’épanouissement de notre être.

Dans ce colloque nous avons l’ambition d’exploiter toute la richesse qui fonde l’identité culturelle algérienne. L’espace maghrébin/algérien s’offre dans un ensemble de traces, témoins d’une Histoire millénaire riche et complexe, présence de l’épaisseur du socle socioculturel sur lequel reposent la civilisation et la culture algériennes. À cet effet, il s’agit dans ce colloque de faire un état des lieux permettant de construire une réflexion sur la notion centrale d’interaction culturelle. Sur la base de textes comme récits de voyage, contes, légendes, récits mythiques, récits fictionnels, poésies… Nous proposons la mise en place d’une base de données pour prendre en charge un héritage culturel aux racines séculaires, riche de sa diversité et de son devenir.

Notre réflexion s’articule autour des axes suivants :

- La richesse et la diversité du patrimoine culturel immatériel en Algérie (l’héritage immatériel : langues usuelles, tradition orale, rites et rituels, symboles, géographie, peintures rupestres du Sahara, monuments religieux, monuments laïcs, nature, culture…)

- La dynamique constitutive de ce patrimoine et son apport à la civilisation nord-africaine, arabo-musulmane et méditerranéenne.

- Le dialogue entre passé-présent en termes de valeurs à la fois fondatrices et constitutives d’une identité culturelle.

- Préserver la pluralité culturelle, le recensement, l'analyse, la conservation et l’archive, la numérisation et la mise en place de mécanismes de protection.

- Ingénierie culturelle : conception de projets culturels et médiations numériques dans les milieux scolaire et universitaire (état des lieux des perspectives offertes par les nouvelles technologies, développement de nouveaux outils de recherche), développement du tourisme culturel sur l’ensemble du territoire.

- Propriété, développement et métamorphose du patrimoine face aux nouvelles technologies et du digital (réalité virtuelle, réalité augmentée, impression 3D, IA/intelligence artificielle) : démarches innovantes pour restaurer et préserver le patrimoine matériel/immatériel, vers une-muséographie et une muséologie sur l’ensemble du territoire.

Bibliographie

Comité scientifique

Comité d’organisation

Leila Sari Mohammed, Zineb Merad Chaouch, Amaria Belkaid, Esma Mansouri, Amina Mezerreg, Brahim Chennoufi, Leila Kalai, Khadidja Rahoui.

Modalités de participation

- Langues du colloque : Français

Les propositions de communication (environ 300 mots) comportant un titre et un résumé, cinq mots clés et une courte notice biobibliographique devront être adressées avant le 25 novembre 2024 aux adresses suivantes : leilasari52@yahoo.fr // zineb6144@yahoo.fr

Les propositions seront examinées par le comité scientifique du colloque. Les participants préciseront l’axe dans lequel ils inscrivent leur projet de communication. Le programme définitif sera arrêté le 04 décembre 2024. À l’issue du colloque, le comité scientifique sélectionnera les communications qui feront l’objet d’une publication.

Formulaire de participation

Calendrier :

· Date limite d’envoi des propositions : Lundi 25 novembre 2024 ;

· Résultats de l’évaluation scientifique des propositions : Samedi 30 novembre 2024 ;

· Programme définitif du colloque : Mercredi 04 décembre 2024 ;

· Date du colloque : Mercredi 11 décembre 2024.

L’appel est accessible ici : https://llc.univ-tlemcen.dz/fr

Coordinatrices du colloque : Leila Sari Mohammed & Zineb Merad Chaouch

Laboratoire de recherche : L.L.C : https://llc.univ-tlemcen.dz/fr

Adresse : Université Abou Bakr Belkaïd, Tlemcen : https://www.univ-tlemcen.dz/fr