François-Xavier Fauvelle, Le Rhinocéros d'or. Histoire du Moyen Âge africain

Le Rhinocéros d’or peint le tableau d’une Afrique méconnue, celle des « siècles d’or » du Moyen Âge (VIIIe-XVe siècle).

Le témoignage d’un négociant, d’un géographe arabe, une fresque, les ruines d’une ville de sel ou de terre sont autant de traces qui permettent à François-Xavier Fauvelle de reconstituer des pans d’histoire inexplorés. Il nous mène de l’Afrique du Nord aux royaumes du Ghâna et du Zâfûn, de l’empire du Mâli à l’Égypte, du Kânem, près du lac Tchad, aux royaumes chrétiens de Nubie et d’Éthiopie, des principautés de la côte d’Afrique de l’Est aux énigmatiques ruines de Grand Zimbabwe. On découvre les cours de souverains opulents ; les villes bruissantes d’activité ; les marchés où s’échangeaient ambre, esclaves et or contre perles indopacifiques et vaisselle de Chine. Les sociétés africaines étaient alors parties prenantes d’un vaste monde interconnecté.

Devenu un classique, Le Rhinocéros d’or a été traduit en une dizaine de langues.

François-Xavier Fauvelle est professeur au Collège de France. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il est l’un des spécialistes mondiaux de l’histoire des sociétés africaines anciennes.