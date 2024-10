Graines, semences et créations (Université Paris Cité)

Appel à communications

Colloque : “Graines, Semences et Créations”

18-19-20 Juin 2025 – Université Paris Cité – CERILAC

—

Au commencement était la graine !

Dans le cadre de l’axe transversal écocritique/écopoétique du CERILAC (UFR LAC, Université Paris Cité), nous souhaitons, par ce colloque, ouvrir un espace de rencontres interdisciplinaires autour de quelques-unes des dimensions réelles, potentielles et symboliques des graines dans la pensée, l’esthétique et la création artistique européenne et extra-européenne.

À l’instar de la vie qui surgit, s’obstine et se diffuse, les graines s’enracinent ici et voyagent ailleurs, portées par le vent aussi bien que transportées par les poches des voyageurs. L’histoire des hommes, des femmes et des cultures est étroitement entrelacée à celle des graines, qu’elles soient sauvages ou cultivées.

Si les graines sont pourvoyeuses de la vie végétale, elles sont aussi au cœur de ses évolutions. Entre le même et l’autre, entre production et reproduction, les graines laissent place à la contingence et à l’émergence de différences, de variants et de variations. À cet égard, elles exemplifient également les processus de création, artistique ou scientifique, car chaque graine porte son héritage, s’enracine dans un sol plus ou moins fertile, se nourrit, s’acclimate ou se tarit. Fécondation, germination, maturation, genèse et ensemencement, sympoïèse, plantes amies : beaucoup des items de la transmission et de la création participent de la sémantique de la graine et des semences, depuis les semences de feu dissimulées par Prométhée, jusqu’aux semences de vérité de Descartes, en passant par les graines de la paix et du génie.

Ce colloque souhaite explorer différentes facettes de la réalité autant que des puissances imaginaires des graines dans un cadre interdisciplinaire visant un dialogue entre les arts (littérature, arts [audio-]visuels, arts plastiques, musique), la philosophie et l’esthétique environnementale. L’accent sera mis sur la création artistique, tant dans ses modalités processuelles que dans ses possibles intentions politiques.

Des propositions pourront ainsi être faites sur les questions suivantes :

Comment les grands mythes fondateurs autour des graines, tel le vol de Prométhée, sont-ils revisités, hier (dans la littérature latine et médiévale) et aujourd’hui ? Que nous en disent les récits des voyageurs et des explorateurs ?



Comment les graines vivent-elles et voyagent-elles autour de la terre ? Quel est leur impact sur la physionomie des paysages (semences et plantation des arbres exotiques, asiatiques, eucalyptus, mimosa, ginkgo biloba), sur la création des parcs et jardins (anglo-chinois, folies, orangeries, etc.), et l’évolution des esthétiques paysagères ? Que nous enseigne le jardin planétaire de Gilles Clément ? Comment agri-cultures et cultures s’entrelacent-elles ?



Que nous disent les discours sur les conservatoires des graines ? Depuis le conservatoire de Vavilov jusqu’aux désormais nombreuses banques de graines (des semences paysannes au Svalbard), comment penser ces arches de Noé de l’anthropocène ? Quelles réflexions éthiques et politiques émergent de notre rapport aux graines et à la nature, puisque, dans le même temps, les semences stériles sont imposées aux pratiques agricoles ? Comment de nouvelles pratiques artistiques s’en emparent-elles ?



Comment, dans une perspective tant diachronique que synchronique, les graines (semences, semis, plantes) ont-elles été et sont-elles désormais prises comme objet, support ou motif de création artistique, et parallèlement comment illustrent-elles et métaphorisent-elles dans des cas précis les processus de création ?



En quoi les graines inspirent-elles les artistes contemporains et des siècles précédents ? Comment sont-elles représentées dans les arts ?



Comment les arts s’en emparent-ils pour renouveler la réflexion sur la nature, la vie comme nos relations avec les autres et l'environnement ?



Tant au cinéma, au théâtre, que dans la littérature ou la musique, et pour prolonger le mot de Van Gogh (« réaliser des esquisses revient à planter des graines pour faire pousser des tableaux »), que véhiculent les notions de germination, d’ensemencement, de sympoïèse, de composition à travers le motif de la graine ?



Quels liens peuvent être établis entre le botanique, le végétal et les processus de composition (musicale, plastique, filmique, littéraire, architecturale), l’idée goethéenne de la Urpflanze peut-elle être un point de connexion pour envisager les liens entre création, morphologie, morphogénétique et métamorphose ?



Des propositions de démarches artistiques ou de recherche-création peuvent aussi être envisagées et présentées selon des formats adaptés aux modalités et aux limites d’un colloque.

Ce sont autant de pistes que nous vous proposons d’explorer lors du colloque organisé les 18 et 19 juin 2025 à l’Université Paris Cité (UFR. LAC, Grands Moulins, Paris 13e).

[Le temps des communications sera de 30 minutes maximum.]

Les propositions, d’environ 2000 signes (une demi-page), accompagnées d’un titre et d’une courte bio-bibliographie, sont à adresser avant le 5 janvier 2025 par courrier électronique aux adresses suivantes :

patricia-luce.limido@u-paris.fr

cecilenarjoux.univpariscite@gmail.com

gaspard.delon@gmail.com



Comité scientifique

Manola Antonioli (ENSA La Villette), Nathalie Blanc (Ladyss, Centre des Politiques de la Terre, UPCité), Inès Cazalas (CERILAC, UPCité), Jean-François Cottier (id.), Gaspard Delon (id.), Marik Froidefond (id.), Patricia-Luce Limido (id.), Pauline Nadrigny (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Cécile Narjoux (CERILAC, UPCité), Clélia Nau (id.)

Quelques références et pistes bibliographiques, prospectives et non exhaustives

Ardenne, Paul, Un art écologique, Lormont, Le Bord de l’eau, 2018.

Arnoux, Mathieu, Le temps des laboureurs, Albin Michel, 2012.

Clément, Gilles, Le Jardin planétaire (avec Claude Éveno), L'Aube/Château-Vallon, 1997.

–, Le jardin en mouvement, de la Vallée au Jardin planétaire, éd. Sens et Tonka, mars 2007 (réédition augmentée).

Coccia, Emanuele, La vie des plantes, Paris, Payot & Rivages, 2016.

Dubreuil, Laurent, Botaniser l’Odyssée, Les Belles Lettres, 2024.

Détienne, Marcel, Les jardins d’Adonis, Gallimard, 1972.

Détienne, Marcel et Vernant, Jean-Pierre, La cuisine du sacrifice, Gallimard, 1979.

Goethe, Essai sur la métamorphose des plantes, Editions Triades, 2013.

Grange, Marion & Louw, Bronwyn , La Migration des plantes, Manuella Editions, 2024.

Hallé, Francis & Lieutaghi, Pierre (dir.), Aux origines des plantes. Des plantes anciennes à la botanique du 21e siècle, Fayard, 2008.

Haraway, Donna, « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène », trad. Neyrat, Frédéric, Multitudes, 2016|4, no 65, p. 76. En ligne :

Lieutaghi, Pierre, La plante compagne (1991), Actes Sud, 2021.

Lowenhaupt Tsing, Anna, Le Champignon de la fin du monde, La Découverte, 2015.

Mancuso, Stefano, L’incroyable voyage des plantes, Albin Michel, 2022.

Nau, Clélia, Feuillages : L’art et les puissances du végétal, Hazan, 2021.

Petitot, Jean, Morphologie et esthétique, Paris, Maisonneuve et Larose, 2004.

Tassin, Jacques, Penser comme un arbre, Odile Jacob, 2018.

–, Le jardinier de Ronsard, Odile Jacob, 2024.

Torjman, Hélène, “La construction d'une marchandise : le cas des semences”,

–, La croissance verte contre la nature, Critique de l’écologie marchande, 2024.

Pistes littéraires

Butor, Michel, Graines, sur les photographies de Paul Starosta, Éditions des 5 continents, 2016.

Giono, Jean, Regain (1930), Livre de poche, 1967.

Giono, Jean, L’homme qui plantait des arbres (1953), Folio, 2008.

Hésiode, Les travaux et les jours, Les Belles Lettres, 2018.

Powers, Richard, L’arbre-monde (The Overstory, 2018), 10/18, 2019.

Rousseau, Jean-Jacques, Huit lettres élémentaires sur la botanique (1771), Mercure de France, 2002.

Zola, Emile, Germinal (1885), Livre de poche, 2000.

Pistes théâtrales

Beaufils, Eliane (dir), Dramaturgie des plantes, Revue Tangences, numéro 132, 2023,

Garcin-Marrou, Flore, Théâtrologie des plantes ou le plant turn du théâtre contemporain, En ligne,

Mathieu, Joris, La germination, d’autres mondes possibles, Théâtre de St Nazaire. En ligne,

Pistes chorégraphiques

Clavel, Joanne & Ginot, Isabelle (dir.), Écosomatiques. Penser l’écologie depuis le geste, Deuxième Époque, 2019.

Pistes musicales

Follet, Danielle, « La musique du XXème siècle, la morphogenèse goethéenne et le hasard : Webern, Boulez, Cage », dans Penser le vivant, 2017, p. 139-158.

Jean-Luc Hervé, Germinations,

Pistes cinématographiques

Castro Teresa, Pitrou Perig et Rebecchi Marie (dir.), Puissance du végétal et cinéma animiste. La vitalité révélée par la technique, Dijon, Les Presses du réel, 2020.

Della Noce Elio et Murari Lucas (dir.), Expanded Nature. Écologies du cinéma expérimental, Dijon, Les Presses du réel, 2022.

Deville Vincent et Olcèse Rodolphe (dir.), L’Art et les formes de la nature, Paris, Hermann, 2023.

Durafour Jean-Michel, Tchernobyliana. Esthétique et cosmologie de l’âge radioactif, Paris, Vrin, 2021.

Pick Anat et Narraway Guinevere (dir.), Screening Nature. Cinema Beyond the Human, New York et Oxford, Berghahn, 2023 (2013).

Autres pistes d’artistes et de pratiques d’arts écologiques susceptibles d’être étudiés

Joseph Beuys, Pierre Huyghe, Thierry Ardouin, Fabrice Hyber, Ana Mendieta, Rirkrit Tiravanija, Subodh Gupta, Ernesto Neto, Karine Bonneval, Dornith Doherty, Duy Anh Nhan Duc, Jade Tang, etc.

Expositions récentes

« Graines, l'exposition ! Petit précipité subjectif d’une histoire des graines », au 104, en 2022.

« Food, produire, manger consommer », au MUCEM, en 2015.