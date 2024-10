Littératie et inclusion : enjeux, défis et perspectives (revue Multimodalité(s))

Volume dirigé par Edith Jolicoeur (UQAR - Lévis), Marie-Ève Gonthier (UQR - Rimouski) et Julie Beaulieu (UQAR - Lévis)

Enjeu sociétal, l’accès à la littératie constitue une porte d’entrée ainsi qu’un levier à la participation sociale (Conseil canadien sur l’apprentissage [CCA], 2011). En 2018, un document de travail de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) révélait que le niveau de littératie était intimement relié à une vie comportant plus d’avantages sur le marché du travail, et conséquemment, une qualité de vie améliorée. De même, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) (2015), lors de la déclaration d’Incheon, soutenait qu’une éducation de qualité devait garantir l’acquisition, une fois parvenue au terme de l’éducation primaire et secondaire, de compétences fondamentales, notamment en lecture, en écriture et en calcul. L’UNESCO (2015) rappelle que les adultes qui ne possèdent pas de compétences de base suffisantes sont généralement plus exposés au chômage, reçoivent un salaire inférieur à la moyenne, éprouvent de la difficulté à exercer leurs droits et sont plus vulnérables à des problèmes de santé. Pour cette organisation, les interventions à préconiser doivent entre autres s’adapter aux besoins des personnes apprenantes, notamment lorsqu’il s’agit de groupes vulnérables, et promouvoir l’usage des technologies afin de les soutenir dans leur quotidien.

Certaines situations de handicap, par exemple la déficience intellectuelle, entraînent de façon plus marquée des difficultés d’accès à la littératie. Cette réalité s’observe lors de la présence de troubles neurodéveloppementaux, comme le trouble développemental du langage ou encore, lors de la présence d’une dyslexie-dysorthographie, un trouble spécifique de l’apprentissage du langage écrit (Dionne-Simard, s.d.). Ces troubles d’apprentissage s’accompagnent parfois d’anxiété ou d’autres troubles de santé mentale, ce qui accentue les difficultés d’accès à la littératie (Hébert-Lalonde, 2018). De surcroît, d’autres situations de handicap, qui ne sont pas précisément reliées au langage oral et écrit, ont une incidence sur l’accès à la littératie. Il est possible de penser ici à des troubles neurodéveloppementaux comme la déficience intellectuelle où les caractéristiques cognitives et affectives complexifient l’accès à la littératie (Beaulieu et Langevin, 2014). De même, pour les élèves aux prises avec un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, tout ce qui entoure l’accès à la littératie constitue un défi sur le plan entre autres de la motivation, mais également à d’autres égards, comme la précision des mots lus (Taillon, 2015). D’autres situations de handicap, sensorielles cette fois, comme la présence d’une déficience visuelle ou auditive, limitent l’accès au sens, surtout si celui-ci est présenté à partir de matériel écrit et qu’aucune adaptation n’est fournie (Routon et Ferant, 2020). À ces exemples de situations de handicap s’ajoutent les contextes de vulnérabilité auxquels les jeunes peuvent être confrontés, notamment les milieux socioéconomiques plus faibles, où l’on note la présence d’inégalités numériques (Collin, 2013), et un environnement oral et écrit défaillant (Charron et al., 2022).

Ce volume thématique porte un regard spécifique sur la littératie contemporaine (ou littératie médiatique et multimodale) chez les élèves du primaire, du secondaire et du postsecondaire, et chez les adultes pour qui l’accès à la littératie et le développement de compétences en littératie constituent des défis. Il vise à réunir des articles scientifiques ainsi que des documentations de pratiques telles que circonscrites au sein de la revue Multimodalité(s). Trois axes sont proposés et les articles soumis doivent s’inscrire dans au moins un de ces axes :

Axe 1 : Initiatives multimodales pour assurer l’accès, la compréhension et la production d’information

Le premier axe s’intéresse à des initiatives multimodales pour assurer l’accès, la compréhension ou la production de l’information chez les personnes en situation de handicap. Les enjeux d’accès à l’information sont nombreux chez les personnes en situation de handicap (Grenon et al., 2021; Ruel et al., 2019), entre autres parce que l’information demeure souvent dans un seul format, c’est-à-dire sous une forme écrite. Ce mode se veut moins accessible pour les personnes ayant un faible niveau d’accès à la littératie, et ce, en raison des difficultés du traitement de l’écrit. Certaines mesures universelles favorisent l’accès et la compréhension de l’information, comme la simplification du langage, l’emploi à de multiples formats et supports (Grenon et al., 2021; Ruel et al., 2019) ou encore le recours aux productions artistiques (Després et Julien-Gauthier., à paraître; Trudel et Mongeau, 2008). Les articles relatifs à cet axe doivent porter sur des initiatives abordant ces aspects.

Axe 2 : Développement et utilisation d’outils numériques pour soutenir l’accès à la littératie

Le numérique, lorsque bien utilisé, peut être au service des personnes présentant d’importantes difficultés d’accès à la littératie. Notamment, le numérique peut constituer une aide à l’apprentissage, par exemple en contexte orthopédagogique (Fontaine, 2019) et représente un réel potentiel afin de soutenir les apprentissages des personnes apprenantes (Mercure, 2019). Par exemple, l’usage de la synthèse vocale peut diminuer la charge mentale relative au décodage (Wood et al., 2018). D’ailleurs, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2019), dans le Cadre de référence de la compétence numérique, met en évidence la pertinence de l’utilisation du numérique chez les personnes éprouvant des difficultés d’apprentissage par l’entremise de la dimension suivante : mettre à profit le numérique en tant que vecteur d’inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés. Ce deuxième axe porte sur le développement et l’utilisation d’outils numériques pour soutenir des personnes vivant des défis liés à l’accès à la littératie. Les articles recherchés pour cet axe peuvent toucher l’utilisation du numérique chez les personnes ayant des difficultés d’accès à la littératie au sens large. Ainsi, il peut être question d’outils d’aide tels que Lexibar ou Antidote, d’applications dédiées, de recours à la réalité virtuelle, mais également et plus largement de l’utilisation du tableau numérique interactif (TNI), de l’ordinateur, de la tablette électronique ou du téléphone intelligent.

Axe 3 : Promouvoir l’accès à la littératie par des pratiques enseignantes et communautaires innovantes

Bien que plusieurs enseignantes et enseignants se considèrent insuffisamment formés pour développer les compétences en littératie des élèves en contexte scolaire inclusif (Rousseau, 2015), d’autres ont développé et déployé des interventions pour ces jeunes à besoins particuliers. Au cours des dernières années, des initiatives visant à promouvoir l’accès à la littératie s’observent dans le milieu scolaire et communautaire. Les pratiques collaboratives entre pairs ainsi que les activités interactives mises en place au sein de la classe, notamment auprès des personnes adolescentes en contexte inclusif, favorisent un plus grand accès à la littératie (Dubé et al., 2021). En outre, l’utilisation de la bande dessinée auprès d’élèves en difficulté en contexte d’inclusion constitue une pratique favorisant la progression de ces jeunes au regard de leurs compétences en littératie, notamment en compréhension de lecture (Boutin, 2010). De surcroît, l’enseignement et la pratique des arts, notamment le théâtre et la musique, favorisent l’accès à une littératie plus large pour les personnes apprenantes, particulièrement pour les jeunes présentant des compétences moins développées en littératie ou évoluant dans un contexte d’une plus grande vulnérabilité (Mezerreg-Allal et Enghabrit, 2021). Cette proximité avec le domaine des arts permet à ces jeunes de développer des compétences et des habiletés favorisant un plus grand accès à la littératie, accès qui leur était alors plus difficile. Par ailleurs, la littératie communautaire contribue au développement des compétences en littératie d’enfants et de personnes adolescentes issus de différents milieux et cultures, et ce, dans un objectif de limiter les injustices sociales et les disparités entre groupes de jeunes, et de favoriser un environnement inclusif (Dufour et al., 2021, dans Mercier et Martel, 2021). Enfin, les projets de littératie familiale impliquant les parents constituent également des pratiques gagnantes pour augmenter l’accès à la littératie, entre autres pour les jeunes vulnérables (Beauregard et al., 2011). Les articles en lien avec cet axe doivent être reliés aux initiatives qui touchent principalement les personnes en situation de handicap ou encore celles en situation de vulnérabilité.

