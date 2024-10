Pascal Engel, Foucault et les normes du savoir

L’œuvre de Michel Foucault est une réflexion sur les normes. C’est de ses conceptions des normes du savoir que traite principalement ce livre, et de son projet d’une généalogie et d’une histoire de la vérité. Foucault renverse les positions classiques : au lieu de parler de vérité, il parle des procédures de véridiction et des techniques de vérité, au lieu de parler de justification des connaissances, il traite de la volonté de savoir et propose une éthique de la vérité. Mais jusqu’à quel point traite-t-il vraiment de vérité et de savoir ? Ne réduit-il pas à de simples effets ces notions, qui disparaissent sous les pratiques, les institutions et les formes sociales ? Et si elles perdent toute objectivité et toute visée universelle, comment peuvent-elles servir à l’entreprise de libération que visait Foucault ?

Pascal Engel est l’auteur de Va savoir ! De la connaissance en général (2007) ; Les vices du savoir. Essai d’éthique intellectuelle (2019) ; Manuel de survie rationaliste (2020) et Les lois de l’esprit, Julien Benda ou la raison (2023).

