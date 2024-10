Bénédicte Shawky-Milcent, Marie-Sylvie Claude (dir.), L'enseignant lecteur de littératures. Quel feuilletage de l'identité littéraire et professionnelle ?

L’enseignante ou l’enseignant de littérature, dont une des missions professionnelles est de susciter le goût de lire, est souvent, à titre personnel, grande lectrice ou grand lecteur. Cet ouvrage interroge les liens entre ses différentes lectures, personnelles et pour la classe, en interaction avec celles d’autres lecteurs, collègues et élèves. Une première partie aborde les liens entre bibliothèque intérieure personnelle et corpus enseigné. Les articles suivants confrontent habitus de lecture et gestes professionnels. Une troisième section explore, selon différentes approches, le texte du lecteur professeur. Enfin, sont étudiées diverses façons de lire des écrits d’élèves. Les contributions réunies ici émanent de recherches en didactique de la littérature et du français réalisées dans des cadres théoriques et méthodologiques variés. Elles permettent de mieux connaître la figure de l’enseignant lecteur.

Direction d'ouvrage : Bénédicte Shawky-Milcent et Marie-Sylvie Claude sont enseignantes-chercheuses à l’Université Grenoble Alpes et membres de l’UMR 5316 Litt&Arts (équipe Litextra), spécialistes de didactique de la littérature. Leurs recherches portent en particulier sur la réception subjective de la littérature et sur la diversité des contextes scolaires.

Auteurs / Autrices : Sandrine Bazile, Marie Bernanoce, Béatrice Bloch, Marlène Boudhau, Nathalie Brillant Rannou, Marie-Sylvie Claude, Cécile Couteaux, Marie Cwiczynski, Olivier Dezutter, Sandrine Diebolt, Judith Émery-Bruneau, Sonya Florey, Stéphanie Genre, Suzane Hétu, Stéphanie Laurence, Martin Lépine, Olivia Lewi, Blandine Longhi, Brigitte Louichon, Jean-François Massol, Pierre Moinard, Laetita Perret, AMarie Petitjean, Isabelle Roque, Marion Sauvaire, Laurence Schneider Bertonnier, Bénédicte Shawky-Milcent, Kathy Similowski, Marie Valin, Cendrine Waszak.

Sommaire

Liminaires du volume

Bénédicte Shawky-Milcent et Marie-Sylvie Claude

Introduction

Première partie — Lire, relire, se souvenir

Jean-François Massol

Relecture des professeurs de littérature et enseignement de la relecture : enquête et analyse

Isabelle Calleja-Roque

L’enseignant lecteur de Molière : entre l’implication individuelle et la transposition didactique

Marlène Boudhau

Bibliothèque intérieure caribéenne et corpus scolaire dans le secondaire en Guadeloupe

Marie Valin

La bibliothèque intérieure de quelques professeurs de lycée

Deuxième partie — Manières de lire, façons d'enseigner : enjeux pour la formation des discours des enseignants sur leurs lectures

Cécile Couteaux

Discours d’enseignants sur leurs lectures personnelles : quelle expertise lectorale pour quelles conceptions professionnelles ?

Sonya Florey et Judith Émery-Bruneau

Lire des textes littéraires contemporains : quand les textes de lecteurs engagent des actes didactiques

Pierre Moinard et Laetitia Perret

Carnets de lecteurs d’étudiants à l’INSPÉ, entre souvenirs de (re)lectures et projets d’enseignements littéraires

Olivier Dezutter, Judith Émery-Bruneau, Martin Lépine et al.

La trans-formation du rapport à la littérature d’enseignantes du primaire participant à une recherche-action sur les cercles de lectrices et de lecteurs

Marie Bernanoce

Le comité de lecture de théâtre : quel évènement de lecture pour quels sujets lecteurs ?

Troisième partie — À la recherche du texte du lecteur professeur

Brigitte Louichon

Le texte du lecteur des enseignants : approches conceptuelle et méthodologique en contexte professionnel ordinaire

Cendrine Waszak, Stéphanie Genre et Kathy Similowski

Du sujet lecteur au dispositif didactique : quelles transactions pour l’enseignant ?

Laurence Schneider Bertonnier

Quand l’écriture subjective explore des textes d’auteurs : proposition d’un modèle en mouvement

Sandrine Diebolt

Texte de lecteur enseignant et gestion de l’imprévu au cycle 2

Marion Sauvaire

Les interactions des sujets lecteurs enseignants au cœur des débats interprétatifs

Quatrième partie — L'enseignant lecteur des écrits de ses élèves

Marie-Sylvie Claude

L’enseignant lecteur de commentaires. Des conceptions très diverses de l’exercice scolaire

Olivia Lewi et Blandine Longhi

Vers une lecture plus impliquée des textes d’élèves ? Analyse de l’effet d’un dispositif portant sur l’annotation des productions

Marie Cwiczynski et Sandrine Bazile

L’enseignant, lecteur de carnets d’élèves : le cas des enseignements de spécialité au lycée général et technologique

Béatrice Bloch

Poésie contemporaine en licence : contrer le contrat de lecture préjugé

Postfaces : En lisant en écrivant…

Nathalie Brillant Rannou

L’enseignant-chercheur en quête de littérature

AMarie Petitjean

Distance versus immersion : des discours seconds sur la littérature aux pratiques créativesAutrices et auteursBibliographie générale