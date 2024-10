20 000 podcasts littéraires sur Babelio

Signalé par Actualitte.com, à qui rien n'échappe :

Des podcasts à foison sur Babelio : 20 000 émissions littéraires à écouter

Le réseau de lecteurs Babelio vient d’ajouter quelque 20.000 podcasts, découlant de 200 émissions littéraires, proposées sur Spotify. Tous les genres sont présents, assure-t-on, de la littérature, au comics, en passant par la BD, le manga, la poésie, la littérature jeunesse, la romance, et on en passe et on en oublie…

Outre les chroniques de lecteurs, les extraits et autres jeux-questionnaires, les utilisateurs de Babelio retrouveront quelque 20.000 podcasts directement dans les pages du site.

« Chaque émission a été analysée pour être reliée aux auteurs mentionnés. On retrouvera par exemple sur la notice de Jacarandade Gaël Faye, l’émission Le Masque et la Plume et le Book Club de France Culture, la rencontre entre l’éditeur du roman et les journalistes du podcast Le Bruit des Pages ou encore un échange avec les auteurs de la bande dessinée Petit Pays adaptée du précédent roman de l’auteur » […] Lire la suite de l'article…

