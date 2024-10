Études françaises, n° 60-1 : « Tierno Monénembo. “De vent, de salive et d’encre” » (dir. Josias Semujanga)

Études françaises, volume 60, numéro 1

« Tierno Monénembo. “De vent, de salive et d’encre” »

Numéro préparé par Josias Semujanga

Ce numéro est consacré à l’œuvre de Tierno Monénembo, l’un des grands écrivains francophones, figure de proue de la deuxième génération des romanciers africains apparue dans les années 1980, celle de Sony Labou Tansi, de Boubacar Boris Diop, de Williams Sassine, promouvant une écriture très novatrice par rapport à celle de leurs prédécesseurs. Il pose un regard neuf sur l’œuvre romanesque de cet auteur, en centrant ses analyses sur le spectre de l’histoire africaine ancienne et contemporaine dans le contexte de la globalisation des cultures, des idées et des pratiques, et en montrant comment cette œuvre transculturelle se caractérise par la polyphonie des voix narratives, l’intertextualité, les relations entre différents genres littéraires et les autres formes d’art (cinéma, musique, peinture). Dans ce corpus varié et complexe, la réflexion sur les rapports entre littérature et mémoire s’adosse à la déconstruction des discours dominants et des idées reçues, des grands récits historiques et des slogans politiques ou religieux.

Ce dossier met aussi en lumière le fait que, tout en s’appuyant sur l’histoire, l’écriture de Monénembo pose la question des formes choisies pour se distancier de l’archive, de façon que celle-ci ne prenne pas le pas sur le roman, œuvre de création, ni sur l’imaginaire littéraire. Il interroge enfin la relation complexe du passé et du présent afin de sonder le sens de l’histoire pour les lecteurs contemporains des romans de cet écrivain majeur.

Sommaire

Josias Semujanga, Présentation. Tierno Monénembo. « De vent, de salive et d’encre », p. 5-20.

Liste des sigles utilisés dans ce dossier, p. 21.

Tierno Monénembo, Inédit. De vent, de salive et d’encre, p. 23-26.

Christian Uwe, Tierno Monénembo, l’histoire et la crise du temps, p. 29-45.

Cheikh Mouhamadou Soumoune Diop, Le Peul dans l’histoire selon Tierno Monénembo, p. 47-62.

Christine Le Quellec Cottier, Des scénographies pour faire communauté ? Les fictions de Tierno Monénembo, p. 63-76.

Christiane Ndiaye, Le pouvoir du langage. Double enquête dans Un attiéké pour Elgass de Tierno Monénembo, p. 79-97.

Eugène Nshimiyimana, Au-delà des normes. Déplacement et opposition chez Tierno Monénembo, p. 99-112.

Désiré Nyela, Exploration du voyage littéraire dans les romans de Tierno Monénembo, p. 113-130.

Études françaises, Tierno Monénembo. Vingt-neuf ans de bibliographie critique : 1995-2023, p. 131-153.

Pauline Hachette, Les ambiances dans la poétique du désir révolutionnaire. Les Renards pâles de Yannick Haenel, Mathias et la Révolution de Leslie Kaplan, p. 157-171.

Adina Balint, Ambiances du quotidien dans Une heure de ferveur de Muriel Barbery, p. 173-188.