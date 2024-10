Léon Dierx, Œuvres complètes, édition critique de Christophe Carrère

Dernier des Parnassiens, Léon Dierx (1838-1912) est un poète confidentiel, oublié et dédaigné, resté volontairement, par modestie et par admiration, dans l’ombre de l’auteur des Poèmes barbares, son compatriote réunionnais qu’il imita souvent et qu’il inspira parfois. Son œuvre de haute tenue, sombre et mélancolique, a été mise en lumière grâce au « coup de clairon » de Mendès, dont il fut l’ami intime. À quarante et un ans, ce virtuose de la prosodie, « Prince des poètes » et principal inspirateur du « Bateau ivre », cessa brutalement d’écrire pour se consacrer à son violon d’Ingres, la peinture, et s’ensevelir dans un mystérieux silence qui, pour pasticher Guitry, était encore de lui.