Les études littéraires environnementales (ÉLE) en contexte français et francophone : quelles pratiques pédagogiques ? (APFUCC 2025, Kingston, Ontario)

Les études littéraires environnementales (ÉLE) en contexte français et francophone : quelles pratiques pédagogiques ?

Dans le cadre du colloque annuel de l'Association des Professeur.e.s de Français des Universités et Collèges Canadiens (APFUCC) - 27 au 30 mai 2025

Responsable :

Morgane Leray (Aix-Marseille Université)

L’émergence des humanités environnementales dans le champ de la recherche a bougé les lignes de nombreuses disciplines et de leur enseignement. C'est le cas pour les études littéraires, l’écopoétique, la zoopoétique, la géopoétique, la littérature & botanique ou encore la thalassopoétique, or assez rares sont encore les enseignant.e.s qui intègrent ces nouveaux domaines de recherche à leurs enseignements, notamment dans une dynamique de pédagogie active. Dans un contexte de baisse globale des effectifs des étudiant.e.s en littérature, de défis environnementaux et de crise - multifactorielle - des systèmes éducatifs, il semble pourtant qu’il y aurait tout à gagner à associer davantage enseignement de la littérature et questions environnementales.

Dans la dynamique lancée par « À l’école du vivant : enseigner la littérature avec les humanités environnementales », numéro que nous avons codirigé pour la revue Relief et dans lequel nous présentons en introduction ce que nous appelons les études littéraires environnementales (ÉLE), leur didactique (DÉLE) et ce qu’elles doivent au XIXe siècle (en ce qui concerne la France), cet atelier invite les collègues à partager leurs expériences. Comment enseigne-t-on les questions environnementales en cours de littératures française et francophone ? Les pays anglo-saxons, pionniers dans le domaine des humanités environnementales, développent des pistes stimulantes (Garrard, 2012) : dans quelle mesure sont-elles transférables au monde francophone ? Quid des ateliers d’écriture in situ (La Traversée | Atelier de géopoétique (latraverseegeopoetique.com), des écobiographies ? Comment appliquer concrètement l’interdisciplinarité à laquelle invite l’écologie ? Comment la diversité culturelle qu’embrasse la francophonie s’empare-t-elle de ces questions et les renouvelle-t-elle ?

Nombreuses sont les problématiques soulevées par l’enseignement de la littérature au prisme des défis environnementaux, dont voici quelques pistes (non exhaustives) :

- enseignement de la littérature, sensibilisation à l’environnement et pédagogie active ;

- études littéraires environnementales et post-/décolonialisme ;

- écriture créative ;

- interdisciplinarité, miroir des enchevêtrements du vivant : pratiques et difficultés ;

- systèmes éducatifs : quels types d’évaluation ? quels prescripteurs/textes de cadrage (greencomp, 17 ODD, etc.) ? quelles contraintes (programmes à suivre…) ?

Bibliographie indicative :

Jeannerod Aude, Leray Morgane et Sécardin Olivier (dir.), « À l’École du vivant. Enseigner la littérature avec les humanités environnementales », Relief, vol. 18, n° 1, 2024, https://revue-relief.org/issue/view/1312.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, La Reproduction. Éléments d’une théorie du système d’enseignement, Paris, Minuit, 1970.

BOUVET Rachel et POSTHUMUS Stéphanie (dir.), « Plant Studies / Études végétales », L’Esprit créateur, vol. 60, n° 4, 2020. muse.jhu.edu/issue/43432

BUELL Lawrence, The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Cul-ture, Cambridge / Londres, Harvard University Press, 1995

GARRARD Greg, Ecocriticism, Londres / New York, Routledge, 2004.

_ (dir.), The Oxford Handbook of Ecocriticism, New York, Oxford University Press, 2014.

_ Teaching Ecocriticism and Green Cultural Studies, New York, Palgrave Macmillan, 2012.

GLOTFELTY Charlotte et FROMM Harold, The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, Athens, Univer-sity of Georgia Press, 1996

HUCHET Catherine et SCHMEHL-POSTAÏ Annette, « Didactique de la littérature et problèmes pernicieux en Anthro-pocène. La question des valeurs et les valeurs en question », Spirale - Revue de Recherches en Éducation, vol. 72, n° 2, 2023, p. 59-76. doi.org/10.3917/spir.072.0059

LERAY Morgane, « Les études littéraires environnementales et leur didactique : pour une École du vivant », RELIEF - Revue électronique de littérature française, vol. 18, n0 1, 2024, p. 1-26. doi.org/10.51777/relief19398

_ « L’Animal à l’école de la vie/ville : sciences, morale et éducation au XIXe siècle », dans Patrick Matagne et Gisèle Séginger (dir.), Animaux dans la ville (XIX-XXIe), Champs sur Marne, LISAA éditeur, 2024 (à paraître)

MEILLON Bénédicte, « Le champ de recherche transdisciplinaire de l’écocritique et de l’écopoétique : définitions et notions », Atelier de recherche en Ecocritique & écopoét(h)ique, Université de Perpignan, 15 septembre 2016. Disponible sur archive.wikiwix.com

_ (dir.),Dwellings of Enchantment: Writing and Reenchanting the Earth, Lanham, Lexington Books, coll. « Eco-critical Theory and Practice », 2020.

MORONI Antonio, « Interdisciplinarité en éducation environnementale », Perspectives : revue trimestrielle d’édu-cation, vol. VIII, no 4, 1978, p. 528-542. Disponible sur unesdoc.unesco.org

ORELLANA Isabel, « L’émergence de la communauté d’apprentissage ou l’acte de recréer des relations dialo-giques et dialectiques de transformation du rapport au milieu de vie », dans Lucie Sauvé, Isabel Orellana et Eric Van Steenberghe (dir.), Éducation et environnement. Un croisement de savoirs, Montréal, Fides, coll. « Cahiers scientifiques de l’Acfas », no 104, 2005. Disponible sur centrere.uqam.ca

SAMPAIO Sara, Les effets de la pédagogie du dehors sur les élèves : une expérimentation en classe de GS, Mémoire de Master MÉEF, 2022. Disponible sur dumas.ccsd.cnrs.fr

SCHOENTJES Pierre, Ce qui a lieu : essai d’écopoétique, Marseille, Wildproject, 2015.

SCHMUTZ-BRUN Catherine (dir.), Histoires de vie et rapport au végétal - Écobiographie en formation, Paris, L’Har-mattan, 2021

Informations pratiques :

Le colloque annuel 2025 de l’APFUCC sera en personne. Les communications devront être en français.

L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence de l’APFUCC. De plus amples informations seront envoyées à ce sujet.

Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque, sauf si vous soumettez également pour un atelier conjoint en tant que membre d'une autre association, ou si vous soumettez une proposition pour l'atelier de développement professionnel (atelier 1).

Veuillez soumettre votre proposition (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 décembre 2024.

Pour soumettre sur le site, rendez vous sur la page principale (https://event.fourwaves.com/fr/colloque2025apfucc/pages) puis cliquez sur "soumission".

Pour poser une question: https://event.fourwaves.com/fr/colloque2025apfucc/resumes/122de17b-3b71-400f-bcef-f844453abeef