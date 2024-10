L'étrangère, n° 61

Dans ce numéro 61 de la revue l’Étrangère se mêlent auteurs jeunes et plus confirmés, voix françaises et étrangères, poèmes et essais réflexifs, avec pour ambition d’accueillir un ensemble d’hétérogénéités exigeantes propre à tout un paysage de la création contemporaine. Ici cherche à se penser comment faire commun par le poème, accolade, poignée de mains, bouteille à la mer ; dans quelle mesure par l'écriture, son déplacement dans l'infini du langage et du monde, le sensible devient un acte, et le partage un fait du chant. Par cette pleine transitivité, l'intime atteint l'impersonnel, et la subjectivité se fond dans tout paysage, avec cette trace laissée de l’ardeur d'exister et de l'empreinte profonde d'un dehors qui nous regarde et nous déplace. Ontologique et historicisé à la fois, le poème traversant les visions hallucinées des guerres qui nous entourent fait aussi son travail de témoignage d’une situation qui nous préoccupe tous.

Ainsi toutes ces œuvres tentent de penser le présent érotique, éthique, esthétique et politique de nos vies enchâssées, cherchent dans l’espace entre l’expérience et les mots le corps d’un autre, son visage, afin d’inventer un avenir où l’humanité de la rencontre soit toujours possible à chaque instant de notre précarité dans l'éphémère.

—

Sommaire :

Durs Grunbein (traduction de Jean-Yves Masson), Variation sur aucun thème.

Pierre Parlant, Faute d’expédient.

Raluca Maria Hanea, Le survol.

Anne Seidel (traduction de Laurent Cassagnau), Fragments d’un chant.

Helga Novak ( traduction de Laurent Cassagnau), Legend Transsib.

Nikos Liberis, Ichor.

Baptiste Gaillard, Un jardin sans allées.

Marine Riguet, Fugue pour visage.

Alexandre Battaglia, Un penseur privé de poésie.

Erwann Rougé, Brasier noir.

Jean Paul Michel, l’Amas de la Vierge.

Dominique Maurizi, Sept poèmes.

Pierre-Yves Soucy, Du lieu et de l’instant poétiques