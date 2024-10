Bestiaire d'amour et Hélisenne de Crenne. Ressources en ligne pour l'Agrégation de lettres 2025 (site Dictionnaire du Moyen Français)

Comme chaque année, le site du Dictionnaire du Moyen Français met en ligne le texte médiéval au programme de l’Agrégation de lettres 2025.

Nouveauté cette année : le texte au programme pour le XVIe siècle, Hélisenne de Crenne, est également mis à disposition.

Ces textes électroniques ont été enrichis par lemmatisation et étiquetage morphosyntaxique, en vue de servir d’aide à la préparation du concours Agrégation de lettres 2025.

http://www.atilf.fr/dmf

Lien direct Bestiaire : http://www.atilf.fr/dmf/BestiaireAmour

Lien direct Crenne : http://www.atilf.fr/dmf/AngoissesCrenne

Les textes des années précédentes, et d’une manière générale les éditions électroniques du DMF, constituées de textes édités ou de transcriptions inédites, lemmatisées et étiquetés en morpho-syntaxe pour les plus récents, valorisées avec la plate-forme de lemmatisation LgeRM, sont également disponibles et peuvent être utiles pour toute recherche, en complément du corpus DMF. Voir le site du DMF : http://www.atilf.fr/dmf, sur la page d’accueil : Les corpus textuels du DMF.

Pour rappel enfin, chaque année, l’équipe Frantext met à disposition l’intégralité des textes au programme de l’Agrégation de lettres, dans la section Frantext Agrégation, disponible sans abonnement sur simple demande, pour toutes les personnes qui préparent le concours, ou prépare au concours.

Pour demander l’accès à Frantext Agrégation : https://paiement.frantext.fr/corpus-gratuits

—

Julie Glikman pour l’équipe DMF