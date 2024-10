Isabelle Barbéris, Censures silencieuses

À distance des polémiques, l’autrice propose d’embrasser la complexité de la question pluriséculaire de la censure en s’intéressant à son actualisation, en apparence paradoxale, dans les démocraties libérales. En déplaçant les stratégies concrètes de la contestation sur le terrain symbolique, les nouvelles censures sont le symptôme d’une société qui a remplacé la lutte des classes par les guérillas culturelles. Le prix d’un tel glissement pourrait être exorbitant : délaissement du traitement objectif des inégalités, dégradation des médiations symboliques, bureaucratisation croissante des choix publics. En montrant la complexité et la richesse de ce champ critique, on voit pourtant qu’il est possible, loin des anathèmes et de toute violence, de renouer avec un débat raisonnable et informé, autant soucieux de combattre les discriminations que de résister aux phénomènes de polarisations et d’amnésie intellectuelle.

Sommaire

Les deux lames du ciseau

Chapitre 1. Censures horizontales

Censure vs inclusion

Censure vs libération de la parole

« Good censorship » ?

Censurer les censeurs ? Censures en cascade et censurophobie

Chapitre 2. Toile de fond théorique

Michel Foucault : critique de la censure-contrôle

Pierre Bourdieu : censure discursive et autocensure

Le recentrement symbolique des luttes

Nouveau paysage critique

Censure associative ou dissociative ?

Chapitre 3. Censure gestionnaire et neutralité répressive

L’argument de l’ordre public

Arsenal normatif

Nomocratie et censure du politique

Chapitre 4. Censures concurrentielles

Culture numérique et consumérisme social

Des censures performatives

Polarisation et apodioxis

Guerre des visibilités

Censures algorithmiques

Chapitre 5. Nouvelles corrections

Consulting ou censure ?

Ad usum delphini

Contextualiser ou corriger ? Le mouvement « Museums are not neutral »

Démonumentaliser ? La statuoclastie

Chapitre 6. Nouvel iconoclasme ?

Ambivalence de nos peurs : l’exemple du trigger warning

Censure et théorie des représentations incitatrices

Peur de l’ambivalence

Conclusion

Normalienne, agrégée de lettres et diplômée de sciences politiques, Isabelle Barbéris est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en Lettres et Arts (Université Paris Cité). Elle travaille depuis plusieurs années sur les tensions identitaires, politiques, économiques et symboliques, qui affaiblissent le secteur public culturel. Derniers ouvrages parus : Panique identitaire (Puf, 2022), L’art du politiquement correct (Puf, 2019).