Bertrand Russell, Les Dernières chances de l'homme

Traduit de l’anglais par Marcel Péju.

Pierre angulaire de la pensée antinucléaire, ce livre du grand philosophe anglais publié au plus fort de la guerre froide, a conservé toute son actualité et sa force morale. Il illustre la position d’un philosophe qui fut pleinement engagé dans son temps, pose et analyse la question cruciale de la survie de l’Humanité dans un langage rationnel et profondément humaniste. Un texte essentiel.

