Mazarine Pingeot, De l'indifférence à la différence

L’indifférence ne touche pas seulement la relation entre les individus, elle affecte aussi notre représentation du monde et notre rapport à lui. Cette indifférence généralisée prend plusieurs formes aujourd’hui : remise en cause de la vérité au profit de la postvérité, déclin de la morale au profit de la banalité du mal, frontières floues entre le passé et le futur au profit d’un présent long. Cette forme affaiblie du scepticisme résulte de l’échec de la toute-puissance de la raison. Comment dans ce contexte global d’indifférence penser la différence ? Sommes-nous condamnés à être indifférents ? L’auteur nous invite à voir dans la différence le dernier rempart contre l’uniformisation et l’indifférenciation des êtres humains dans un monde déshumanisé.

