Éducation et Laïcité. Pour les 120 ans de la loi de séparation des Églises et de l’État

Appel à communications pour un Colloque interdisciplinaire

« Éducation et laïcité »

9 Décembre 2025

Université de Reims Champagne-Ardenne , I.U.T. de Troyes

L’équipe de recherche Savoirs, apprentissages, formation, médiation et médiatisation (SAFE2M) du Centre d’études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations (CEREP) et l’Institut universitaire de technologie de Troyes (Université de Reims Champagne-Ardenne) organisent un colloque interdisciplinaire intitulé « Éducation et laïcité » le mardi 9 décembre 2025 à l’I.U.T. de Troyes.



Thèmes et axes du colloque scientifique

Au cours de son histoire, l’Etat républicain n’a eu de cesse de promouvoir ses valeurs dans ce creuset des citoyens que constitue l’école de la maternelle à l’université (1882 : laïcité à l’école ; 1905 : séparation des Églises et de l’Etat, 2004 : 2025 : charte de la laïcité ; 2015 ; 2018 : fondation du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République).

Conjointement à la politique publique de formation sur la laïcité, le consensus politique et pédagogique s'établit aujourd'hui autour d’expressions comme “Faire vivre la laïcité à l'école” ou “Incarner les principes de la République”. Or, leur paradoxe est de contenir une critique implicite des modalités classiques de transmission par l'enseignement à l’école. Ces formules visent sans doute à élargir la perception de la laïcité scolaire souvent réduite à la loi du 15 mars 2004. Le colloque « Éducation et laïcité » se propose de poursuivre ce questionnement sur les pratiques d’éducation à la citoyenneté sous les angles de l'histoire des pédagogies nouvelles et des innovations pédagogiques de terrain, sous l’angle de l'ouverture de l'École à une pluralité d'acteurs et de partenaires, comme les associations ; sous l'angle d'une synergie ou concurrence des institutions impliquées dans l'éducation à la citoyenneté ; enfin, sous l’angle de la formation des personnels de l’Éducation nationale et de sa mise en pratique pédagogique sur le terrain.

Dans cette perspective, trois axes et thèmes de recherche seront privilégiés :

Axe 1 : acteurs, territoires et politiques éducatives promouvant les valeurs et pratiques démocratiques et humanistes en lien avec la laïcité en France et dans le monde de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui ;

Axe 2 : didactique de l’histoire-géographie-enseignement moral et civique concernant la transmission des valeurs et principes républicains, notamment de laïcité. Une attention particulière sera portée aux propositions interrogeant l’enseignement de l'histoire de la loi de séparation des Églises et de l’État.

Axe 3 : démarches pédagogiques innovantes et éducation concernant les pratiques démocratiques et les valeurs de la République.



Mots clés : éducation, formation, didactique, pédagogie, histoire, philosophie, sociologie, sciences politiques, citoyenneté, démocratie, république, valeurs, laïcité



Un événementiel en marge du colloque :

La manifestation est programmée le 09 décembre 2025, ce qui constitue une occasion de célébrer les 120 ans de la Loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Elle comprendra un colloque scientifique (9h-18h, IUT de Troyes) et s’achèvera par une table ronde sur le thème « La Loi de séparation des Eglises et de l’Etat au service de la République » (18h30-20h30, Hôtel de Ville de Sainte-Savine) et par un Banquet républicain (21h-23h, Hôtel de Ville de Sainte-Savine) organisé par la Ligue de l’enseignement de l’Aube, auquel tous les communicants seront invités.

—

Modalités de réponse

Les réponses à l’appel à communication devront être transmises le 31 octobre 2025 minuit délai de rigueur à : pascal.laborderie@univ-reims.fr

Les réponses aux propositions seront envoyées au plus tard le 09 novembre 2025.

Les propositions devront contenir les noms, prénom, unité de recherche, université de rattachement, adresse mail de l’auteur, le titre et le résumé de la communication (une page maximum). Elles devront être accompagnées d’une courte biographie (maximum 5 lignes).



Publication

Les actes du colloque seront publiés en ligne au début de l’année 2026.

Les textes devront être envoyés au plus tard le 09 janvier 2026.



Comité scientifique

Julien Cahon, professeur des universités en histoire de l’éducation, Université de Picardie Jules Verne

Sarah Croché, professeure des universités en sciences de l’éducation et de la formation, Université de Picardie Jules Verne

Isabelle De Mecquenem, professeur agrégée de Philosophie, Université de Reims Champagne-Ardenne

Muriel Frisch, professeure des universités en sciences de l’éducation et de la formation, Université de Reims Champagne-Ardenne

Pascal Laborderie, professeur des universités en sciences de l’information et de la communication, Université de Reims-Champagne-Ardenne

Comité d’organisation

Pascal Laborderie, professeur des universités, CEREP, URCA

Cathy Marin, assistante du département Techniques de commercialisation, IUT de Troyes, URCA

Julien Rateau, étudiant en Bachelor Techniques de commercialisation, IUT de Troyes, URCA

Tom Auguste, étudiant en Bachelor Techniques de commercialisation, IUT de Troyes, URCA

Contacts

pascal.laborderie@univ-reims.fr, cathy.marin@univ-reims.fr, julien.rateau@etudiant.univ-reims.fr

Tom.auguste@etudiant.univ-reims.fr