Argumentation et analyse du discours, n° 33/2024 : "Les discours complotistes : quelles solutions pour quels problèmes ?"

Sous la direction de Emmanuelle Danblon et Lucie Donckier de Donceel

Emmanuelle Danblon et Lucie Donckier de Donceel Introduction : Les théories du complot aujourd’hui : quelles solutions pour quels problèmes ? [Texte intégral] Introduction: Conspiracy Theories Today: What Problems, what Solutions? [Texte intégral | traduction | en]

Théophile Robineau Complot ou incompétence ? Résoudre l’incohérence dans les discours relatifs à la Covid-19 [Texte intégral] Conspiracy or Incompetence? The Resolution of Inconsistencies in Discourses about Covid-19 [Texte intégral | traduction | en]

Marco Mazzeo et Adriano Bertollini “Superstition ain’t the way”. The Optimism of the Conspiracy Theorist [Texte intégral] « Superstition ain’t the way ». L’optimisme du théoricien du complot [Texte intégral | traduction | fr]

Roberta Martina Zagarella et Marco Annoni Rhetorical Strategies of Counteracting Conspiracy-based Dissent on COVID-19 Vaccines: the #ThinkBeforeSharing Institutional Campaign [Texte intégral] Stratégies rhétoriques pour contrer les discours conspirationnistes anti-vax (Covid-19) : la campagne #ThinkBeforeSharing [Texte intégral | traduction | fr]

Benjamin Sevestre-Giraud Esprit critique et discours conspirationnistes : pour des vertus rhétoriques [Texte intégral] Critical Thinking and Conspiracy Theories. Towards Rhetorical Virtues [Texte intégral | traduction | en]

Julien Cueille Les dérives de la métalepse : pour une lecture figurative des récits conspirationnistes. L’exemple d’Umberto Eco et la machine complotiste [Texte intégral] Metalepsis Drifts: for a Figurative Reading of Conspiracy Narratives. The Example of Umberto Eco and the Conspiracy Machine [Texte intégral | traduction | en]

Réflexions critiques

Lucie Donckier de Donceel Rhétorique et psychologie, le pari de l’interdisciplinarité à propos du complotisme[Texte intégral] Rhetoric and psychology: the interdisciplinary challenge of conspiracy theories [Texte intégral | traduction | en]

Roselyne Koren La place de la rhétorique argumentative dans la perspective interdisciplinaire de l’analyste du discours : réflexions sur un ouvrage de P. Charaudeau [Texte intégral]

Varia

Christian Plantin Notes sur le modèle occidental de l’argumentation au prisme de l’argumentation chinoise [Texte intégral] Notes on the Western Model of Argumentation through the prism of Chinese Argumentation

Albin Wagener La grande fragmentation. Discours, émotions et polarisation dans la société post-digitale [Texte intégral] The Great Fragmentation. Discourse, Emotions, and Polarization in the Post-digital Society

Comptes rendus

Nana Ariel Kock, Christian and Marcus Lantz (eds). 2023. Rhetorical Argumentation: The Copenhagen School (Windsor Ontario: Windsor Studies in Argumentation) [Texte intégral]

Élie Génin Delvallée, Ellen et Cécile Lignereux (éds). 2024. Rhétorique de la requête (XVIe-XVIIesiècles) (Paris : Classiques Garnier) [Texte intégral].