Derrida Seminars. A Digital Repository of Jacques Derrida's Teaching Notes

La Digital Princeton University Library vient de rendre public le site Derrida Seminars, réalisé en collaboration avec les bibliothèques de UC Irvine et l'IMEC. Il propose des numérisations d'environ vingt-cinq mille pages inédites des notes de séminaires de Jacques Derrida de 1959 à 2003.

Cette nouvelle ressource est destinée aux étudiant.e.s et spécialistes de la déconstruction et voudrait contribuer autant à la mémoire de Jacques Derrida qu'à l'élargissement du champ de ce qui est possible à penser.