Timothy Snyder, De la liberté

[On Freedom]

Trad. de l'anglais (États-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat et Aude de Saint-Loup

La liberté est l’engagement américain par excellence, mais, comme le soutient Timothy Snyder, nous avons tant perdu de vue ce qu’elle signifie que cela nous conduit à une crise. Trop d’entre nous considèrent la liberté comme l’absence de pouvoir de l’État : nous pensons que nous sommes libres si nous pouvons faire et dire ce que nous voulons, et nous passer de l’autorité du gouvernement. Mais la véritable liberté n’est pas tant sa provenance, son fondement, que sa destination, sa visée – la liberté de prospérer, de prendre des risques pour l’avenir que nous choisissons en travaillant ensemble. La liberté est la valeur qui rend toutes les autres possibles.

De la liberté nous emmène dans un voyage intellectuel passionnant. S’appuyant sur les travaux de philosophes et de dissidents politiques tels qu’Edith Stein, Simone Weil, Václav Havel, Leszek Kolakowski, Henry David Thoreau, et sur des conversations avec des penseurs contemporains comme Tony Judt à une époque d’exceptionnalisme américain, Timothy Snyder identifie les pratiques et les attitudes – les habitudes de pensée – qui nous permettront de concevoir un mode de gouvernement dans lequel nous et les générations futures pourrons nous épanouir en reconnaissant l’importance des traditions (défendues par la droite), mais aussi le rôle des institutions (domaine de la gauche).

Intime mais ambitieux, ce livre contribue à forger un nouveau consensus ancré dans une politique d’abondance, de générosité et de grâce.

