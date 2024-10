Soft matters. Poésies textiles, jadis et aujourd’hui (Paris)

« Soft matters. Poésies textiles, jadis et aujourd’hui »

Colloque international organisé par

Nathalie Koble (École normale supérieure-PSL, Item),

Amandine Mussou (Université Paris Cité, Cerilac)

et Marion Uhlig (Université de Fribourg)

Paris (PSL, Université Paris Cité), 25-27 septembre 2025

Techniques ancestrales qu’on retrouve dans toutes les cultures, la tapisserie et les travaux d’aiguilles entretiennent avec la composition poétique (religieuse ou profane, traditionnelle ou expérimentale, collective, anonyme ou signée) des relations étroites qui dépassent amplement la métaphore évidente portée dans l’Antiquité latine par le mot textus – saisie de fils entrelacés –, ou bien par les images courantes empruntées au lexique du textile (trame, fil, chaîne, nœud, points, tresses, etc.) dans de nombreuses langues pour parler de poésie et de fiction. De Pénélope au craftivism contemporain, de Philomèle aux slogans brodés d’Annette Messager, de la poésie combinatoire sur brocart de soie de Su Hui aux silk poems de Jen Bervin, en passant par les chansons de toiles médiévales, l’héritage des quipus incas ou encore les poèmes hindis de Kabîr le tisserand, des poétesses, poètes et poèmes textiles redessinent, chacun.e dans son contexte propre, les contours de la poésie en déplaçant ses modalités d’expression, ses techniques, ses supports, ses conditions de production et de diffusion, son rapport au langage et au monde.

Entre pratique artisanale traditionnelle et poésie d’avant-garde, figuration et abstraction, poésie muette ou chantée en tissant et geste politique émancipateur, activité privée, confinée dans l’espace domestique, et production collective liée à l’exercice d’un métier, pratique contrainte ou méditation cadrée, les poèmes au fil font de la poésie un art hybride, qui mobilise le corps et sollicite la mémoire, à l’écart du livre. Poèmes visuels, mais aussi tactiles, tissés, brodés ou tricotés, ils sont liés à des objets uniques, ce sont en quelque sorte des manuscrits d’un genre spécifique. Les supports utilisés (tissus ou peaux) engagent par ailleurs une composante animale ou végétale qu’on retrouve dans les figures mythologiques associées à l’invention des arts textiles : araignées, chauves-souris, rossignols, vers à soie… Le poème se fabrique ainsi en mobilisant le vivant dans sa diversité. Enfin, inscrit dans des pratiques qui en contextualisent les usages, il est motivé par des enjeux multiples, qui conditionnent son rapport à l’espace, par sa circulation, sa taille (du poème au microscope à l’œuvre monumentale), son lieu d’exposition (chambres, musées, espaces publics, mais aussi corps, vêtements, boîtes en tous genres) : poésie de circonstance accompagnant un rituel festif, formules magiques, objets ornementaux ou symboliques, dons ou signes de reconnaissance, œuvres expérimentales, slogans politiques pouvant être rapidement déployés, poèmes militants… Tous mettent toutefois en lumière le pouvoir suggestif de cette écriture visuelle sur matériau souple, jouant de plis et de replis, langage codé et concret qui se confronte à la douceur et garde en mémoire aiguilles, épingles et fuseaux - invite à la rêverie ou pousse à la révolte. Soft matters…

Le colloque explorera, dans une perspective matérielle et transmédiale, cette relation complexe entre poésie et pratiques textiles dans des œuvres poétiques et visuelles qui la travaillent de manière explicite, des périodes les plus anciennes jusqu’à l’extrême contemporain, et dans diverses aires géographiques et culturelles. Il se situe dans le prolongement de plusieurs livres collectifs sur la poésie visuelle au Moyen Âge et aujourd’hui[1] et d’un séminaire de littérature consacré pendant trois ans à la poésie textile dans différents corpus[2]. Co-organisé par l’École normale supérieure-PSL et l’équipe Manuscritures et Translations (ITEM), l’Université Paris Cité (Cerilac) et l’Université de Fribourg, il se déroulera à Paris sur 3 journées consécutives (25-27 septembre 2025), en partenariat avec l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et le Musée de Cluny-Musée national du Moyen Âge.

Les communications entrecroiseront les disciplines et les approches du texte poétique et des œuvres textiles. Elles porteront en priorité sur les textiles qui contiennent ou renvoient à un texte poétique et se définissent comme des poèmes (haiku d’Anni Albers, glossolalia de Sheila Hicks, ode à l’oubli de Louise Bourgeois…), ou bien à l’inverse, sur des œuvres poétiques qui réfléchissent la pratique et la signification des arts du textile et inscrivent la poésie dans une histoire du craftivism. Pour appréhender la signification de ces œuvres hybrides et de ces références croisées, leurs contextes de production et de diffusion, leurs poétiques et leurs usages, il sera nécessaire de diversifier les savoirs et les pratiques : des spécialistes en histoire des textiles, philologie et histoire des corpus poétiques, esthétique, anthropologie et sociologie, archéologie, mais aussi études de genre et histoire du féminisme, écopoétique, subaltern studies seront invité.es à partager leurs perspectives autour de ce sujet transdisciplinaire. Seront aussi associé.es des poètes, des artisans et des artistes, à l’occasion d’expositions, de performances et d’entretiens.

Les propositions de communications seront à envoyer au comité d’organisation avant le 15 janvier 2025.

—

Comité d’organisation :

Nathalie Koble (nathalie.koble@ens.psl.eu)

Amandine Mussou (amandine.mussou@u-paris.fr)

Marion Uhlig (marion.uhlig@unifr.ch)

—

Comité scientifique :

Hélène Aji (ENS-PSL)

Camille Bloomfield (Université Paris Cité)

Sally Bonn (Université de Picardie-Jules Verne)

Claire-Akiko Brisset (Université de Genève, Institut de France-Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)

Vincent Broqua (Université Paris 8)

Béatrice de Chancel-Bardelot (Musée de Cluny)

Lucile Encrevé (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs-PSL)

Yasmina Foehr-Janssens (Université de Genève)

Marik Froidefond (Université Paris Cité)

Charlotte Guichard (ENS-PSL)

Ellen Hertz (Université de Neuchâtel)

Isabelle Kalinowski (CNRS)

Axel Langer (Musée Rietberg)

Aurélie Marthigot (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs-PSL)

Brigitte Roux (Université de Genève)

Ida Soulard (ENSA Bourges)

Emmanuelle Valette (Université Paris Cité)

Marie-Jeanne Zenetti (Université Lumière Lyon 2)

—

Bibliographie secondaire indicative :

La bibliographie critique sur les liens entre texte et textile est très abondante. Les références que nous indiquons ci-dessous n’ont pas vocation à rendre compte de manière exhaustive d’un état de l’art, mais plutôt à donner quelques pistes de lecture.

Esra Akin-Kivanç, « In the Mirror of the Other: Imprints of Muslim-Christian Encounters in the Late Antique and Early Medieval Mediterranean », Dumberton Oaks Papers, 75, 2021, p. 237-262.

Marlène Albert-Llorca, « Les fils de la Vierge. Broderie et dentelle dans l’éducation des jeunes filles », L’Homme, n° 133, janv-mars, 1995, p. 99-12 (en ligne).

Julia Bailey, « Carpets and Kufesque », in Jon Thompson, Daniel Shaffer, and Pirjetta Mildh (dir.), Carpets and Textiles in the Iranian World 1400–1700, Oxford: Ashmolean Museum, 2010, p. 19-29.

Patricia L. Baker, Islamic Textiles, London, British Museum Press, 1995.

Sylvie Ballestra-Puech, Métamorphoses d’Arachné. L’artiste en araignée dans la littérature occidentale, Genève, Droz, 2006, Les Parques. Essai sur les figures féminines du destin dans la littérature occidentale, Toulouse, Éditions Universitaires du Sud, 1999, et « Portraits de l’artiste en chauve-souris : les Minyades et leur postérité dans la littérature occidentale » (en ligne)

Emmanuèle Baumgartner, « Les Brodeuses et la ville », in Un’idea di Città. L’Imaginaire de la ville médiévale, a cura di Rosanna Brusegan, Paris, 1992, p. 89-95.

Marina Bernasconi et Christine Jakobi-Mirwald, « Darnings, miniatures, fabrics. Nuns jobs in Engelberg, dans Michele Tomasi (dir.), Dans le manuscrit et en dehors. Échanges entre l’enluminure et les autres arts (IXe–XVIe siècles), Viella, Rome 2023, p. 227-244.

Pascal-François Bertrand (dir.), Arachné. Histoire de l’histoire de la tapisserie et des arts décoratifs, Le Kremlin-Bicêtre, Éditions Esthétiques du divers, 2016.

Sheila Blair, « Textiles » (chapter 12), in Sheila Blair, Islamic Inscriptions, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1998, p. 164-181.

Odile Blanc (dir.), Textes et textiles du Moyen Age à nos jours, Lyon, ENS Éditions, 2008.

Juliette Brack, Julie Glodt et Nicolas Sarzeaud (dir.), Textiles, rituels, images (Europe occidentale, XIIIe-XVIIe siècles), Presses de l’HiCSA, p. 107-146, 2024.

Julia Bryan, Wilson Fray, Art and Textile Politics, Chicago, The University of Chicago Press, 2017.

Anna Bücheler, Ornament as Argument: Textile Pages and Textile Metaphors in Early Medieval manuscripts, Berlin, Boston, De Gruyter, 2019.

E. Jane Burns, Courtly Love Undressed : Reading Through Clothes in Medieval French Culture, University of Pennsylvania Press, 2002 et Sea of Silk : A Textile Geography of Women’s Work in Medieval French Literature, University of Pennsylvania Press, 2014.

Béatrice de Chancel-Bardelot et Élisabeth Taburet-Delahaye, La Dame à la licorne, Paris, Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2018.

Maria Cherly, Florence Lhote, Jacques Lucciardi et Patricia Victorin (dir.), « Figures de brodeuses du Moyen Âge à nos jours : entre soumission et résistance ? », Motif, 7, 2023 (en ligne).

L’Art en broderie au Moyen Âge : autour des collections du musée de Cluny, Christine Descatoire (dir.), Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2019.

Lucie Desideri, « Alphabets initiatiques », Ethnologie française, n° 4, vol. 33, 2003, p. 673-682.

Julia von Ditfurth, Jörg Bölling (dir.), Malerei, Musik und textile Künste in Frauenstiften des späten Mittelalters, Wien, Köln, Böhlau, 2023.

Marine Ducroux-Gazio, « Fileuses, sorcières, brodeuses, conteuses. Textiles féminins du bas Moyen Âge : émancipations, dépossessions, narrations et cosmologies brodées », mémoire à l’ENSAD, sous la dir. de Lucile Encrevé, 2022.

Yasmina Foehr-Janssens, « Quand la Manchote se fait brodeuse », Littérature : le miroir et la lettre, 74 (1989), p. 63-75.

Françoise Frontisi-Ducroux, Ouvrages de dames : Ariane, Hélène, Pénélope, Paris, Seuil, 2009.

Michèle Gally, « Ouvrages de dames. L’invention romanesque au XIIIe siècle », Revue des Langues romanes, « Le Roman médiéval : la fiction réaliste au XIIIe siècle », 104 (2000), p. 91-110.

David Ganz, Barbara Schellewald (dir.), Clothing Sacred Scriptures, Book Arts and Book Religion in Christian, Islamic, and Jewish Cultures, Berlin, De Gruyter, 2019.

David Ganz, Buch-Gewänder. Prachteinbände im Mittelalter, Berlin, Reimer, 2015.

Véronique Gély, Jean-Louis Haquette et Anne Tomiche (dir.), Philomèle. Figures du rossignol dans la tradition littéraire et artistique, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2006.

Christine Jakobi-Mirwald, « Ornamental Needlework in Medieval Manuscripts », Scriptorium 76 (2022), p. 3-18.

Fabienne Joubert, La Tapisserie, Turnhout, Brepols, 1993.

Fabienne Joubert, Amaury Lefébure, Pascal-François Bertrand, Histoire de la tapisserie en Europe, du Moyen Âge à nos jours, Paris, Flammarion, 1995.

Regina Knaller (dir.), Textilien des Mittelmeerraumes aus spätantiker bis frühislamischer Zeit, Abegg-Stiftung, Riggisberg, 2004.

Désirée G. Koslin et Janet E. Snyder, Encountering medieval textiles and dress. Objects, texts, images, New York, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2005.

Kathryn S. Kruger, Weaving the Word. The Metaphorics of Weaving and Female Textual Production, Susquehanna University Press, 2002.

Léonie Lauvaux, « L’expression de la violence dans la broderie contemporaine », Les Cahiers de l’École du Louvre, 15 | 2020 (en ligne).

Ursula K. Le Guin, The Carrier Bag Theory of Fiction, 1986 (La théorie de la fiction-panier : traduction du texte en ligne, Jérémie Bonheure https://www.partage-le.com/2018/01/29/8645/)

Anna McKay, Female Devotion and Textile Imagery in Medieval English Literature, Woodbridge, D.S Brewer, 2024.

Anne-Marie Minella et Jean-Yves Bosseur, Les Artistes et le textile, Dijon, Les Presses du réel, 2024.

Victoria Mitchell, « Textiles, Text and Technè », in Jessica Hemmings (ed.), The Textile Reader, London, Bloomsbury Publishing, 2012.

Nazanin Hedayat Munroe, Sufi Lovers, Safavid Silks and Early Modern Identity, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2023.

Loretta Napoleoni, Le Pouvoir du tricot : retisser nos liens dans un monde désuni, Paris, Albin Michel, 2022.

Ioanna Papadopoulou-Belmehdi, Le Chant de Pénélope. Poétique du tissage féminin dans l’Odyssée, Paris, Belin, 1994.

Benoit-Henri Papounaud, La Tapisserie française du Moyen Âge à nos jours, Paris, Patrimoine, 2017.

Rozsika Parker, The Subversive stitch. Embroidery and the making of the feminine [1984], Londres, Bloomsbury Visual Arts, 2019.

John Scheid, Jesper Svenbro, Le Métier de Zeus. Mythe du tissage et du tissu dans le monde gréco-romain, Paris, La Découverte, 1994.

Robert Skelton, « Ghiyath al-Din ʿAli-yi Naqshband and an Episode in the Life of Sadiqi Beg », in Robert Hillenbrand (dir.), Persian Painting from the Mongols to the Qajars: Studies in Honor of Basil W. Robinson, New York, 2000.

Jochen Sokoly, « Textiles and Identity », in Finbarr Barry Flood and Gülru Neicpoğlu (dir.), A Companion to Islamic Art and Architecture, Hoboken (NJ), Wiley, 2017, vol. 1, p. 275-299.

Ida Soulard, Les Abstractions concrètes d’Anni Albers (1899-1994), Dijon, Les Presses du réel, à paraître en 2024.

Ida Soulard, « Fibres fatales », podcast en trois épisodes, sur Duuu (https://duuuradio.fr/archive/fibres-fatales-i-ida-soulard).

Yvonne Verdier, Façons de dire, Façons de faire : la laveuse, la couturière, la cuisinière, Paris, Gallimard, 1979.

Romaine Wolf-Bonvin, Textus. De la tradition latine à l’esthétique du roman médiéval, Paris, Honoré Champion, 2002, et « Les Minéides au fil de leurs contes. Une iconographie entre lumière et ombres (Ovide moralisé, livre IV, manuscrit Rouen, Bm O. 4) », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 30 | 2015 (en ligne).

M. L. Wright, Weaving Narrative. Clothing in Twelfth-Century French Romances, Pennsylvania, Pennsylvania University Press, 2009.

—

[1] Cf. Nathalie Koble et Amandine Mussou (dir.), « Ut musica poesis ». La poésie visuelle et sonore au Moyen Âge et aujourd’hui, Paris, Macula, 2024 et, sous la direction de Marion Uhlig, avec Hélène Bellon-Méguelle, Fanny Maillet, David Moos et Thibaut Radomme, Lettres à l’œuvre : pratiques lettristes dans la poésie en français (de l’Extrême Contemporain au Moyen Âge), Paris, Garnier, 2023 ; Marion Uhlig et Thibaut Radomme, avec Brigitte Roux, Le Don des lettres. Alphabet et poésie au Moyen Âge, Paris, Les Belles Lettres, 2023 ; Poèmes abécédaires français du Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècles), éd. et trad. sous la dir. de Marion Uhlig, éd. Olivier Collet, Yan Greub, Pierre-Marie Joris, Fanny Maillet, David Moos, Thibaut Radomme et Marion Uhlig, Paris, Champion, 2023.

[2] « De toiles. Poésie et tapisserie de Pénélope à Anni Albers », séminaire animé par Nathalie Koble, département Littératures et langage, ENS de Paris, 2022-4). À ce séminaire sont adossés un atelier de traduction multilingue de chansons de femmes médiévales (mouachab arabo-andalous, chansons de toiles romanes, anglo-saxonnes et germaniques), et des projets d’éditions collectives de poèmes pour tapisserie.