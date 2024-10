Xavier Bourdenet, Fabio Vasarri (dir), Écrire l’impuissance au XIXe siècle. Corps, genre, pouvoir

Dans la France révolutionnée, les exemples se multiplient d’une virilité défaillante ; le masculin est gagné par l’impuissance, marqué par le manque et la perte de pouvoir, du domaine sexuel à ceux de la psychologie, de la politique et de la création. Ce livre réfléchit aux représentations et aux enjeux de l’impuissance ainsi conçue dans la littérature du XIXe siècle en France, en privilégiant une approche de poétique et de sociocritique en dialogue avec les études de genre, les études culturelles et les medical humanities. De la « querelle d’Olivier » sous la Restauration à la décadence, de La Comédie humaine aux Rougon-Macquart, l’impuissance est un motif fondamental pour aborder le malaise des genres dans la modernité. Elle peut, tour à tour ou à la fois, mettre en cause la masculinité et la féminité conventionnelles, illustrer la crise du couple, contester les divisions de classe et dénoncer l’oppression politique dans la France moderne en formation.

Lire l'introduction de Xavier Bourdonet et Fabio Vasarri…

Avec le soutien du dipatimento di lettere lingue e beni culturali de l'Université de Cagliari, avec la contribution de la Fondazione di Sardegna-Progetti Biennali FDS Ann.2019 "Writing impotence. Gender crises in modern and contemporary litterature", et de UR CELLAM de l'Université de Rennes 2.

Table des matières

Introduction (Xavier Bourdenet et Fabio Vasarri)

I. Le complexe d’Olivier

• Impuissance libertine et impuissance romantique (Silvia Lorusso)

• En finir avec l’impuissance dans plusieurs romans du XIXe siècle (Fabienne Bercegol)

• Claire de Duras et l’impuissance, ou pour un romanesque critique : Olivier ou

le Secret (Xavier Bourdenet)

• Aloys ou comment renouveler le récit d’impuissance (Fabio Vasarri)

II. Guerres des sexes

• Le langage impuissant de la galanterie : d’une étape de la guerre des sexes dans

les années 1830 (Andrew Counter)

• La femme de l’impuissant, une femme puissante ? Les voies de la satire dans

La Muse du département de Balzac (Damien Zanone)

• « Brutalité ou impuissance ». L’amour impossible dans l’oeuvre de Rachilde

(Angela Di Benedetto)

• La frigidité chez Octave Mirbeau : de l’hystérie à l’allégorie (Stéphane Gougelmann)

III. Politique de l’impuissance

• La carpe et la couleuvre : puissance et impuissance des abbés dans l’oeuvre de

Musset (Esther Pinon)

• Politiques du fiasco. Balzac et l’impuissance (Agnese Silvestri)

• L’érection de l’eunuque : Michelet et les impuissances de la Révolution française

(Jean‑Marie Roulin)

• Physiologie de l’impuissant sous le Second Empire : la satire d’Émile Zola, de la

chronique au roman (Nicoletta Agresta)

IV. (Im)puissance et création

• Spéculer sur les « produits de la pensée » : l’écrivain selon Balzac, entre puissance

et vulnérabilité (Francesco Spandri)

• Mécanique(s) de la puissance et de l’impuissance dans Les Rougon-Macquart :

quand les appétits commandent (Émilie Piton-Foucault)

• Inspirer ou expirer. La stimulation olfactive, entre désir et dilapidation

(Sophie‑Valentine Borloz)

Conclusion (Xavier Bourdenet et Fabio Vasarri)

