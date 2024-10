Bourses de Master et PhD en études françaises et francophones (Univ. of Minnesota)

(English version below)

Le Département de français et d'italien de l'Université du Minnesota - Twin Cities invite les candidatures pour nos programmes de maîtrise et de doctorat en français pour l'automne 2025 ! Notre date butoir de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 1er décembre 2024.

Une fois admis(e) dans notre programme d'études supérieures, vous recevrez une formation interdisciplinaire (études françaises et francophones) rigoureuse, un mentorat adéquat et collaboratif, une formation en techniques pédagogiques, et une préparation pour enseigner à tous les niveaux de langue et de culture françaises. En outre, grâce à notre séminaire professionnel et nos ateliers, vous serez coaché à la fois pour des postes d’enseignants-chercheurs et pour des carrières alternatives. La réputation de notre département en matière de production scientifique innovante des doctorant(e)s ainsi que notre excellente réputation de placement dans des universités de recherche et des universités d’arts libéraux de premier plan nous placent aux premières loges.

Notre corps professoral de renommée internationale enseigne et publie dans un éventail remarquable de domaines, notamment les études méditerranéennes, maghrébines/européennes, ouest-africaines, caribéennes et québécoises ; études médiévales et prémodernes; pensée et littérature françaises contemporaines ; théorie du cinéma et études cinématographiques; études queer; études juives et études sur la condition des personnes vivant avec un handicap. De plus, des professeurs affiliés dans plus d’une douzaine de domaines nous aident à offrir à nos étudiants la formation multidisciplinaire si essentielle à la recherche en sciences humaines de demain. De nombreux étudiants poursuivent des études de doctorat telles que les études sur le genre, les femmes et la sexualité ; études d'images animées ; études afro-américaines et africaines. Notre corps professoral occupe également régulièrement des postes de leadership dans divers centres interdisciplinaires sur le campus (y compris le Centre d'études médiévales, le Centre d'études juives, le Centre d'études sur l'Holocauste et le génocide et le Consortium pour l'étude du monde moderne). La revue de renommée internationale L’Esprit créateur est éditée par deux membres émérites de notre corps professoral.

Chaque étudiant reçoit une offre de financement complet (six ans pour les titulaires d’une licence (BA); quatre ans pour les titulaires d’une Maîtrise (MA)), comprenant des postes d'enseignement, des bourses, de généreuses opportunités de recherche l'été, des voyages pour des conférences et des allocations MLA, ainsi que des postes de lecteur à l'Université Paris-Diderot et à l'Université Paul Valéry à Montpellier. En outre, nos doctorants ont toujours réussi à obtenir des bourses universitaires d'une année telles que la Doctoral Dissertation Fellowship, l’Interdisciplinary Dissertation Fellowship, et la Fellowship in Film Studies (chacune d’une valeur de $25,000), et qui leur permettent de se consacrer uniquement à leur projet de recherche.

Pour plus d'informations sur le processus de candidature ainsi que les pièces requises, veuillez visiter notre site Web : https://cla.umn.edu/french-italian/graduate/how-apply Si vous avez des questions ou si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour parler avec le Directeur de notre école doctorale, n'hésitez pas à contacter notre coordonnatrice des programmes d'études doctorales, Lena Schroeder (fritgrad@umn.edu">fritgrad@umn.edu).

—

Rejoignez-nous lors de l'une de nos deux heures de café virtuelles avec des membres de notre corps professoral et du personnel du programme pour avoir l'occasion de poser des questions sur les admissions et d'en savoir plus sur ce que notre département a à offrir !

Inscrivez-vous en utilisant ces liens Zoom :

Vendredi 25 octobre (11h-12h Central Time) : https://z.umn.edu/frenchgradvch1

Jeudi 14 novembre (12h-13h Central Time) : https://z.umn.edu/frenchgradvch2

—

The Department of French and Italian at the University of Minnesota - Twin Cities welcomes applications to our French masters and doctoral programs for Fall 2025! Our application deadline is Sunday December 1st, 2024.

After joining our graduate program, you will be rigorously trained in interdisciplinary French and Francophone studies, actively and collaboratively advised, instructed in pedagogical techniques, prepared to teach across all levels of French language and culture, and, through our proseminar and workshops, coached for both the academic and alt-ac job market. The department’s reputation for innovative doctoral scholarship, together with its excellent placement record in research universities and leading liberal arts colleges, place us at the top of the field.

Our internationally-recognized faculty teaches and publishes across a remarkable range of areas, including Mediterranean, Maghreb/Beur, West African, Caribbean and Québec studies; medieval and early modern studies; contemporary French thought and literature; film theory and cinema studies; queer studies; Jewish studies and disability studies. Moreover, affiliated faculty from over a dozen fields assist us in providing our graduate students with the multidisciplinary background so vital for tomorrow’s humanities research. Many students pursue doctoral minors such as Gender, Women and Sexuality Studies; Moving Image Studies; African-American and African Studies. Our faculty also routinely serves in leadership roles for a variety of interdisciplinary centers on campus (including the Center for Medieval Studies; the Center for Jewish Studies; the Center for Holocaust and Genocide Studies; and the Consortium for the Study of the Early Modern World). The internationally-recognized journal L’Esprit créateur is edited by two emeritus members of our faculty.

Every graduate student receives comprehensive funding packages (six years for BA; four years for MA), including graduate instructorships, endowed fellowships, generous summer research opportunities, conference travel and MLA stipends, as well as lecteur positions at Université Paris-Diderot and Université Paul Valéry in Montpellier. In addition, our doctoral students have been consistently successful in garnering yearlong university fellowships such as the Doctoral Dissertation Fellowship, Interdisciplinary Dissertation Fellowship, and the Fellowship in Film Studies (all $25,000).

For further information on how to apply and what is required, please visit our website: https://cla.umn.edu/french-italian/graduate/how-apply If you have any questions, or would like to set up a time to speak with our Director of Graduate Studies, please don’t hesitate to reach out to our Graduate Programs Coordinator, Lena Schroeder (fritgrad@umn.edu).

—

Join us during one of our two Virtual Coffee Hours with members of our faculty and program staff for an opportunity to ask questions about the application and hear more about what our department has to offer!

Register using these Zoom links:

Friday, October 25 (11am-12pm Central Time) : https://z.umn.edu/frenchgradvch1

Thursday November 14 (12 pm-1pm Central Time) : https://z.umn.edu/frenchgradvch2