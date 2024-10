Po&sie, n° 189

La nouvelle livraison de la revue Po&sie est sur les tables des librairies, mais déjà accessible en ligne via Cairn. Ce 189e sommaire est placé sous le signe non pas de l'assentiment mais d'un oui inouï : "trouver un oui décent, sans tonitruance, proclamation ni complaisance, ce n’est pas seulement inventer une forme d’affirmation, et refuser certaines formes de négation : c’est dire oui à la décence en disant non à l’indécence." La revue donne rendez-vous à ses amis le 26 octobre à la Maison de la Poésie pour ses traditionnels Entretiens.