Ernest Renan, L'art du Moyen Âge

« Le XIe siècle avait été témoin, en philosophie, en poésie, en architecture, d’une renaissance comme l’humanité en compte peu dans ses longs souvenirs. Le XIIe et le XIIIesiècle avaient développé ce germe fécond, le XIVe et le XVesiècle en avaient vu la décadence…»

L’Art du Moyen Âge et les causes de sa décadence est un article paru dans la Revue des Deux Mondes du 1er juillet 1862, au moment de la découverte de l’Album de Villard de Honnecourt, maître d’œuvre du XIIIe siècle, dont on retrouva le Carnet de notes, premier et seul témoignage écrit à propos des savoir-faire de l’art architectural gothique. Renan (1823-1892) y recense les différentes phases parcourues par l’art du Moyen Âge, depuis les débuts du XIe siècle, date où il voit le commencement de la période romane, jusqu’à son épuisement pour laisser place à la Renaissance à la fin du XVe siècle.