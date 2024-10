Le programme de français et d’études francophones de l’Université d’Indiana à Bloomington accepte les candidatures pour les programmes de Master et Doctorat pour l’année universitaire 2025/2026.

Nos programmes de Master et de Doctorat se caractérisent par des études diverses et interdisciplinaires sur la littérature, le cinéma, et d’autres médias francophones, comme le montrent les intérêts de recherche de notre corps enseignant, ainsi que notre large choix de cours. De récents séminaires comprennent des sujets allant de la poésie lyrique du Moyen-Âge autour de la Méditerranée aux questions d’ethnicité dans le cinéma français contemporain. Les programmes de mentorat, le large éventail de notre cursus, et nos résultats en matière de placements sur le marché du travail font d’IU Bloomington un choix idéal pour mener vos recherches en français et en études francophones.

Opportunités de financement : L’Université d’Indiana à Bloomington offre des financements compétitifs qui se présentent sous forme de bourses et de postes d’enseignement, un salaire mensuel, une couverture santé complète, ainsi qu’une exonération totale des frais de scolarité. Notre soutien financier est garanti pour une période de 5 ans. Nous offrons aussi un programme accéléré aboutissant au doctorat pour les étudiants déjà munis d’un Master.

Le corps enseignant – Guillaume Ansart (PhD Princeton): 18e siècle; le roman et la théorie politique; Hall Bjørnstad (PhD Oslo): 17e siècle; relation entre littérature, politique, philosophie; Vincent Bouchard (PhD Montréal/Paris III): Médias et études culturelles; cultures francophones en Afrique et en Amérique du Nord; Brett Bowles (PhD Penn State): cinéma français et européen, politique, société, médias de masse; Alison Calhoun (PhD Johns Hopkins): théâtre et opéra des 16e, 17e, et 18e siècles; Margaret Gray (PhD Yale): 20e siècle; le roman en contexte socioculturel; Elizabeth Hebbard (PhD Yale): littérature française et occitane du Moyen-Age; études des manuscrits; texte et musique; Eric MacPhail (PhD Princeton): littérature et humanisme de la Renaissance; Oana Panaïté (PhD Johns Hopkins/Paris IV): 20e & 21e siècles; études francophones; théorie littéraire; Nicolas Valazza (PhD Johns Hopkins): peinture et littérature du 19e siècle ; littérature clandestine.

Domaines de spécialisation secondaire – L’Université d’Indiana à Bloomington facilite les études interculturelles et interdisciplinaires, et met l'accent sur la diversité des perspectives. Tous nos doctorant.e.s poursuivent une mineure (domaine de spécialisation secondaire) dans des programmes de recherche faisant partie de divers instituts ou centres tels que l’Institut d’Etudes Médiévales, Le Programme d’Etudes de la Renaissance, l’Institut d’Etudes Européennes, le Centre d’Etudes du 18e Siècle, le Département de Théâtre et Danse, la Musicologie, le Programme d’Études Africaines, les Études des Médias, le Centre d’Études d’Amérique Latine et des Caraïbes, et l’Ecole d’Etudes Mondiales et Internationales, ainsi que dans le programme de linguistique française et le programme d’études italiennes.

La vie à Bloomington – Bloomington est riche d’une communauté diverse, dynamique, et multiculturelle, de scènes musicales et artistiques, ainsi que d’un magnifique campus historique. IU Bloomington se classe chaque année parmi les 20 plus beaux campus universitaires des Etats-Unis selon le US News & World Report. La ville de Bloomington, quant à elle, figure en 2019 parmi les 20 villes les plus agréables à vivre selon Livability.com. Venez voir vous-même ce que Bloomington a à offrir ! Lorsqu’un candidat est accepté dans le programme, l’université finance le déplacement du candidat pour une visite de quelques jours sur le campus. Ou faites une visite virtuelle ici.

La vie professionnelle après IU – Notre programme d’études françaises et francophones a un excellent taux de placement des doctorants sur le marché du travail. De récent.e.s diplômé.e.s ont obtenu des postes à Colby College, Brown University, University of Houston, University of Chicago, Baylor University, Kennesaw State University, Butler University, University of Michigan, Yale University, Franklin & Marshall College, Kenyon College, Davidson College, Dartmouth, et Eckerd College.

Envoyez votre candidature ! – Site web

Coordinatrice des études de Master et Doctorat: Miki Weisstein, fritgs@indiana.edu

Directrice des études de Master et Doctorat: Professeure Alison Calhoun, abcalhou@iu.edu

Dates limites pour une admission à l’automne 2025:

le 1er décembre 2024 (candidat.e.s étrangers)

le 15 janvier 2025 (candidat.e.s ayant la citoyenneté américaine)