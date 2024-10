L'intermédialité au Canada francophone. Atelier 2 Colloque APFUCC (Kingston)

Atelier 2. L’intermédialité au Canada francophone

Marie Pascal, UPEI

L’intermédialité est le champ critique dédié à lever le voile sur les dialogues entretenus par différents médiums à l’intérieur d’une même œuvre ou entre plusieurs œuvres. Dans la lignée des efforts menés par Baroni (2017), Cellard et Lambert (2018), Dudemaine, Marcoux et St-Amand (2020), Gaudreault et Marion (1998), Hébert, Andrès et Gagnon (2020), Middeke, Rippl et Zapf (2015), Ryan (2004) et Strauman (2015), cet atelier propose d’amener à penser l’intermédialité telle qu’elle est représentée au Canada francophone, non seulement au Québec, mais aussi dans les communautés francophones en contexte minoritaire, et en incluant les personnes issues de l’immigration ainsi que le corpus autochtone en français.

Depuis sa création, la revue Transcr(é)ation a publié plusieurs dossiers portant sur les points d’intersection entre bande-dessinée et cinéma (vol. 2), série et littérature (vol. 3), peinture et cinéma (vol. 5), et prépare actuellement deux dossiers réfléchissant à la diversité des pratiques d’animation. L’intermédialité touche cependant un panel de médiums beaucoup plus important que ce qui y a été représenté par la revue, soit non seulement les échanges nombreux entre le cinéma, la littérature et le théâtre, ainsi que les médiums composites comme la bande dessinée, mais aussi ceux qui mettent en regard la peinture, le conte oral, la sculpture, le spectacle vivant, la mosaïque, la photographie, la danse, etc. De la sorte, la bédéiste Obomsawin adapte J’aime les filles (2016) en court-métrage animé ; l’artiste québécoise d’origine haïtienne Martine Chartrand met à l’honneur la technique de la peinture sur verre (voir notamment MacPhersen, adaptation d’une chanson et de la biographie de Félix Leclerc [2012]) ; et Patrick Bouchard revisite le genre de l’animation en volume (voir Les ramoneurs cérébraux [2003]). À travers ces œuvres, un lien intime est créé entre les médiums, ce qui est à l’origine d’une facture aussi originale que stimulante.

À travers cet atelier, nous aimerions participer au décloisonnement de la recherche entre les différents arts produits depuis ou en lien avec le Canada francophone. Seront à cet égard les bienvenues des réflexions s’intéressant aux productions nées d’un métissage culturel ou créées par des personnes nouvellement arrivées au Canada. Nous souhaitons également promouvoir la recherche portant sur les régions et cultures où le français se trouve en contexte minoritaire ainsi que toute réflexion s’intéressant aux productions autochtones. Nous aimerions finalement offrir un espace permettant aux artistes de mettre en avant leurs pratiques intermédiales et explorer ce que le dialogue entre les disciplines apporte, d’après elles et eux, à leur travail.

Propositions de pistes de réflexion :

- Étude de cas (corpus d’artiste, œuvre en synchronie ou diachronie)

- Réflexion dédiée à un corpus particulier (autochtone, franco-manitobain, franco-ontarien, personnes francophones nouvellement arrivées au Canada, Québécois, etc.)

- Étude théorique d’une ou de plusieurs pratique(s) intermédiale(s) dans une liste non-exhaustive : peinture / photographie / danse / musique / animation / marionnette / etc.

- Témoignages et réflexions d’artistes sur leurs pratiques intermédiales

