Dictionnaires & dictionnaires poétiques : la passion de définir (Paris)

Journée d’études - 19 juin 2025

Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais

Salle Athéna

Dictionnaires & dictionnaires poétiques : la passion de définir.

—

Vous pouvez envoyer vos propositions de contribution à :

nicolas.krastev-mckinnon@sorbonne-nouvelle.fr



gabrielle.de.tournemire@univ-poitiers.fr

Date limite de dépôt : 15 février 2025.

—

Les enjeux littéraires et énonciatifs de la définition et du geste définitionnel ont récemment été la source d’un intérêt renouvelé : en témoigne par exemple l’ouvrage collectif dirigé par Véronique Montagne, Stratégies de la définition, paru en 2022 aux éditions Classiques Garnier. Dans ce travail transdisciplinaire, les différentes contributions proposent une véritable plongée dans les mécanismes, le fonctionnement interne et les problématiques idéologiques et politiques de la définition, entendue comme établissement des sens d’un mot en langue.

Au premier abord, le dictionnaire se présente comme le concept-cadre, le lieu matriciel censé accueillir la somme des définitions établies d’une langue donnée. Espace total, maison des mots, le dictionnaire est aussi le miroir où se lisent et s’écrivent les mutations lexicographiques et sémantiques d’une société, tout en délimitant - car la définition, comme l’indique son étymologie, borne - les significations et autres emplois d’un même terme. Ouvrage d’autorité établi selon une logique objectivante et scientifique, le dictionnaire de langue n’en demeure pas moins un lieu où se croisent et cohabitent des forces idéologiques. Synonyme discret d’un pouvoir de nomination, la définition y revêt une nature péremptoire. La source de son énonciation, quasi-mystifiante, échapperait à toute lecture personnelle.

En marge de ces ouvrages institués et institutionnels, de nombreux auteurs se sont appropriés la forme-dictionnaire et la logique définitoire pour donner naissance à une nouvelle lecture du monde, dans laquelle les mots, remotivés, chargés de sens inédits, expriment à plein la subjectivité poétique de leur auteur. Nous pensons par exemple au Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, aux Mots anglais de Mallarmé, au recueil Glossaire, j’y serre mes gloses de Michel Leiris, ou encore au projet du Dictionnaire critique initié par Georges Bataille. Dans une autre mesure, les oeuvres de Francis Ponge, de Paul Valéry ou d’Emil Cioran se sont également lancées dans une entreprise de re-définition du sens des mots, en les colorant toujours d’une teinte poétique et personnelle, animés par la joie secrète de ce que Cioran nomme la « démiurgie verbale. »

Notre journée d’études sera ainsi consacrée aux enjeux énonciatifs et littéraire de la définition et des dictionnaires, qu’ils soient institutionnels ou poétiques, et se structurera autour de deux axes complémentaires : d’une part, l’étude linguistique des mécanismes énonciatifs qui sous-tendent le geste définitoire et les enjeux, idéologiques et politiques dans ces ouvrages dits « de référence », de « l’effacement énonciatif » (Rabatel, 2004) qui en est le fondement ; d’autre part, l’intérêt littéraire manifesté par les auteurs et autrices sur le genre du dictionnaire et la forme définitionnelle, ainsi que les inflexions poétiques qui y sont apportées par certaines œuvres, assumant la dimension arbitraire de ce geste et soulignant, du même coup, ces nombreux paradoxes.

—

Bibliographie indicative

Dictionnaire et énonciation

