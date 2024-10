La responsabilité et l’engagement d’Albert Schweitzer dans sescorrespondances (Mulhouse)

Le double jubilé d’Albert Schweitzer (1875-1965) en 2025 (150 ans de sa naissance et 60 ans

de son décès) nous donne l’occasion de revisiter sa vie, sa pensée et son œuvre à l’aulne de

notre temps.

Sa vie est largement documentée dans tous ses aspects importants, d’autant plus que lui-même

a rédigé plusieurs écrits autobiographiques. Son œuvre a, elle aussi, été amplement discutée et

commentée dans tous les domaines majeurs (médical, philosophique, éthique, théologique,

musical, etc.). Sa correspondance constitue cependant un très vaste champ restant à explorer.

En effet, ce qui a permis à Schweitzer d’acquérir une stature internationale phénoménale, outre

son œuvre de théologien, de philosophe et de musicologue, ainsi que sa réputation de médecin

à Lambaréné, ce sont sans nul doute ses réseaux épistolaires, qui présagent, avec plus d’un

demi-siècle d’avance, la révolution numérique des réseaux sociaux. Ils lui ont permis de se

mettre en relation avec des correspondants nombreux et variés en fonction de ses besoins pour

assurer son quotidien de médecin et soutenir son hôpital, et ses préoccupations intellectuelles

et éthiques. Schweitzer, qui fut un homme de conviction et un immense travailleur dévoué à la

cause qu’il s’était fixée, ne ménageant pas ses efforts, a aussi été, et ceci est moins connu, un

immense épistolier ; il écrivait ses lettres aussi bien en français qu’en allemand, et compte à

son actif des dizaines de milliers de lettres (pour près de 10 000 correspondants…), dont seul

un très faible pourcentage a été étudié.

C’est pourquoi ce colloque veut tenter d’explorer ce champ de sa production encore trop peu

connu. L’éclairage du dedans par sa correspondance montre des aspects inédits voire

surprenants, qui soulignent, à travers des écrits personnels, le lien entre son exigence éthique

et philosophique et son engagement. Cette correspondance pléthorique dévoile les coulisses

d’un homme toujours en contact avec le monde, que ce soit depuis son domicile à Strasbourg

dans ses débuts, ou son hôpital à Lambaréné, sa maison à Gunsbach en Alsace ou à Königsfeld

en Allemagne, ou depuis les différents endroits dans le monde où il a séjourné durant ses

voyages. A travers toutes ces lettres, on lit en filigrane la volonté d’un homme engagé pour sa

cause et y travaillant sans relâche, avec ses contacts multiples et parfois très surprenants.

Parmi tous les sujets qu’il a abordés dans ses lettres, nous voulons interroger les concepts de

responsabilité et d’engagement pour l’Autre, le vivant dans sa totalité : ils soutiennent toute

son action et leurs facettes dans sa vaste activité épistolaire restant à découvrir.

Ses nombreux réseaux se regroupent en différentes branches, comme les correspondances

utiles et professionnelles (dont avec des médecins et des fournisseurs ou des pharmaciens) qui

constituent une part très importante dans son legs ; celles avec ses éditeurs, ses livres étant une

source de revenus non négligeable pour soutenir son activité ; celles pour une aide et un secours

humanitaires ; celles sur l’écologie, la protection de la nature et du vivant (dont celle des

animaux) ; dans ses débuts, une correspondance philosophique qui a alimenté une conversation

lui permettant de progresser dans sa pensée (en mettant toujours en avant la liberté, celle de

pensée, de religion, pour un dialogue interreligieux, une connaissance de l’Autre) et pour une

philosophie mondiale (Weltphilosophie) ; une correspondance professionnelle avec des

musiciens et des musicologues et facteurs d’orgues, entre autres pour la sauvegarde des

orgues anciens et pour la compréhension de la musique de J.S. Bach ; les correspondances

privées avec sa famille, son épouse et des amis proches, bien sûr, et des collaborateurs.

S’il s’est longtemps tenu à l’écart du monde de la politique en n’ayant que de rares contacts

avec des hommes politiques, l’utilisation de la bombe atomique et les essais nucléaires ont

provoqué son engagement public contre le nucléaire, face aux conflits mondiaux dans la

période de la Guerre froide. Il a ainsi à son actif une intéressante correspondance avec des

scientifiques parmi les plus en pointe en recherche dans ce domaine et aussi des hommes

politiques impliqués.

À la lumière d’aujourd’hui la correspondance d’Albert Schweitzer apparait comme un

phénomène littéraire, qui se rajoute à toute son œuvre publiée, dans le domaine théologique,

philosophique, musical et médical. Toute sa vie fut un engagement, fondé sur une grande

ténacité face à de nombreuses difficultés que l’histoire a oubliées, et guidé par une foi

chrétienne, qu’on retrouve dans ses sermons et ses écrits théoriques. Elle était basée sur son

travail dans l’action et sur le mot d’ordre qui est le fondement de son engagement : « Respecter

la vie / Ehrfurcht vor dem Leben ».

Si son engagement est aujourd’hui d’une actualité brûlante, ce colloque a aussi pour but de

rendre Albert Schweitzer plus proche, plus accessible et plus incarné.

Le colloque souhaite mettre en lumière les aspects importants ou au contraire

anecdotiques mais significatifs de certaines correspondances, leur type et leur durée, la

relation qui s’établit entre les deux correspondants, montrant les différentes facettes de

la responsabilité et de l’engagement d’Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix 1952, pour

la cause qu’il s’était fixée.



Comité scientifique :

Matthieu Arnold, Université de Strasbourg

Régine Battiston, ILLE – Université de Haute-Alsace

Régis Boulat, CRESAT – Université de Haute-Alsace

James Carleton Paget, Peterhouse, Cambridge University

Predrag Cicovacki, College of the Holy Cross (USA)

Romain Collot, archiviste, Maison Albert Schweitzer, F-Gunsbach

Percy Mark, Past chair of Reverence for Life UK, translator of Albert Schweitzer

Thierry Mechler, Musikhochschule, D-Cologne

Renaud Meltz, CRESAT – Université de Haute-Alsace

Jan Helge Solbakk, Centre for Medical Ethics- University of Oslo

www.ille.uha.fr www.cresat.uha.fr

Jean-Paul Sorg, philosophe et traducteur d’Albert Schweitzer

Hubert Steinke, Institut für Medizingeschichte – Universität Bern

Judith Syga-Dubois, ILLE – Université de Haute-Alsace

Roland Wolf, Vorsitzender des Deutschen Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in

Lambarene

Werner Zager - Evangelische Erwachsenenbildung Worms-Wonnegau



—

Université de Haute-Alsace, F-Mulhouse

Langues de travail : français, allemand, anglais.

Modalité de soumission des propositions : les propositions de communications (1500 à 2000

signes espaces compris), accompagnées d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer à

aschweitzer2025@uha.fr avant le 30 novembre 2024