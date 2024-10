"Spotify inaugure son catalogue de livres audio en France" (Actualitte.com)

Signalé aux distraits par Actualitte.com :

Spotify inaugure son catalogue de livres audio en France

"Spotify, le géant du streaming musical suédois, a officialisé l'ouverture de son catalogue de livres audio en français, accessibles depuis son application. Aux côtés du podcast, le livre audio représente un nouveau créneau pour les services musicaux, afin de se démarquer de la concurrence.

À l'entrée des années 2020, Spotify s'était plus franchement intéressé aux livres audio. Quelques années plus tard, le géant du streaming musical inaugure un catalogue dédié, pour la première fois à des marchés non-anglophones. Les utilisateurs de la France, des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg peuvent désormais accéder à 15.000 références en français, et autant en néerlandais et flamand.

Il n'est toutefois pas question d'écoutes illimitées sur abonnement, comme pour la musique. Les abonnés premium bénéficient d'un forfait de 12 heures d’écoute de livres audio, et peuvent ensuite acheter des heures supplémentaires par tranches de 10 heures pour 9,99 €. Pour les utilisateurs de la version gratuite du service, l'achat de livres audio est possible dans l'application. […]"

Lire la suite de l'article…

Accéder au catalogue sur Spotify.com…