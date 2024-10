Revue APPROCHES, n° 187 : L'eau

ÉDITORIAL

Sylvie Peyturaux, agrégée et docteur en philosophie, professeur en Classes préparatoires aux Grandes Écoles.

Qu’elle soit rare ou en excès, l’eau fait beaucoup parler d’elle ces temps-ci.

Nous, peuples d’Europe occidentale, coutumiers d’un climat tempéré, découvrons en effet, avec stupeur et non sans inquiétude, que l’eau, c’est la vie. Sans eau, pas d’agriculture, pas d’élevage, pas d’électricité… Qu’elles soient riches d’un littoral, d’un lac, de cascades, d’un fleuve majestueux, d’une source thermale ou, l’hiver, d’un bel enneigement, bien des régions touristiques verraient leur économie s’effondrer. La diminution des ressources entraînerait également une multiplication des conflits, ces « guerres de l’eau » qu’on anticipe sur notre continent, ignorant parfois qu’elles sont déjà une réalité, au loin : pour le Nil, entre l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan ; pour l’Indus, entre l’Inde et le Pakistan. Ce ne sont que des exemples. En somme, nous voyons aujourd’hui se profiler un avenir bien triste, de désolation et de violence ; à moins qu’un nouveau déluge, conséquence du dérèglement climatique, ne vienne anéantir l’humanité. Qui sait ? Une prise de conscience salutaire, mais bien tardive. Sera-t-elle suivie d’effets ?

Cette approche pragmatique du sujet ne doit pourtant pas nous détourner d’une autre vérité, plus réjouissante : l’amour de l’eau que nous partageons avec nombre d’espèces animales – à l’exception du chat, peut-être -, de l’eau pour elle-même, non parce que nous en avons besoin, pour sa beauté, pour l’apaisement qu’elle nous apporte, paix du corps qu’elle rafraîchit quand il fait chaud, paix de l’esprit quand il se laisse aller à la rêverie. Que l’explication soit à chercher dans les tréfonds de notre inconscient ou la phylogénèse, le fait est que l’eau nous attire, nous fascine, tout autant que nous la redoutons ou bien, précisément, parce que nous la redoutons. C’est ainsi qu’elle dynamise notre créativité. Source d’inspiration pour l’artiste, pour la philosophie ou la réflexion politique, l’eau n’en finit pas de nous combler de ses bienfaits.

Hommage à l’eau.

Sommaire

DOSSIER – L’EAU

Métaphysique de l’eau. Sylvie Peyturaux

La sagesse de l'eau dans la peinture shan-shui : la philosophie par-delà la technique. Chen Lin

« Monsieur, ce n’est pas un sujet. Cela n’existe pas ! » – entretien avec Georges Vigarello. Élias Burgel

Mémoire d’eau (Michelet via Ferenczi). Éric Benoit

1850 – La Savoie s’ouvre au fil de l’eau… Jean-François Campario

Au fil de l’eau. Dominique Tabone-Weil

L’eau : puissance élémentaire et dynamiques du milieu selon Élisée Reclus. Rodolphe Olcèse

Contempler les nuages. Les skyspaces de James Turrell. Georges Iliopoulos

À l'écoute du fleuve Congo : de l'histoire environnementale à l’histoire coloniale dans Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Fabiola Obame

CULTURE

EXPOSITION

Zanele Muholi à la Maison Européenne de la Photographie. Georges Iliopolous

CINÉMA

Wim Wenders 2023, entre documentaire et fiction : Anselm, le bruit du temps et Perfect days. Anne-Marie Baron

LITTÉRATURE

Lecture, écriture et exigence spirituelle chez Balzac. Nathalie Ferrand

Au bord de l'eau, Claire, aujourd’hui immortelle. Michel Gouverneur

