Bourses et postes d'assistants en études françaises (Brown Univ.)

DEPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES DE BROWN UNIVERSITY

BOURSES ET POSTES D’ASSISTANT.ES (AUTOMNE 2025)

Le Département d’études françaises et francophones de Brown University, à Providence, Rhode Island, offre aux candidat.es retenu.es des bourses/assistanats pour une période de 6 ans à partir de l'automne 2025.

Brown University est une université de recherche de la prestigieuse « Ivy League » et la septième plus ancienne institution d'enseignement supérieur aux États-Unis. Les études supérieures en langue et littérature font partie intégrante de la mission des Humanités de Brown, bénéficiant des nombreuses initiatives du Cogut Institute for the Humanities, ainsi que le Center for Middle East Studies, le Center for the Study of the Early Modern World, la John Carter Brown Library, et le Pembroke Center.

Le Département d’études françaises et francophones est un département dédié aux humanités francophones, axé sur la réflexion à travers la littérature, l'histoire et la philosophie. Nos étudiant.es et nos professeur.es explorent la vie des textes et des idées dans les traditions francophones d'Europe, d'Afrique, des Caraïbes et du monde arabe.

Le programme de doctorat couvre des domaines de la littérature française et francophone de l'Ancien Régime à nos jours : son cursus se caractérise par sa large gamme chronologique et thématique ainsi que par la rigueur et diversité de ses approches critiques. Notre objectif est de former des chercheur.euses et des enseignant.es ayant une solide connaissance de toutes les périodes de la littérature française et francophone, capables de penser, d'écrire et d'enseigner de manière créative.

Les étudiants du programme de doctorat bénéficient d'un calendrier annuel de conférences, de mini-séminaires et de colloques, y compris Equinoxes, le colloque des étudiant.es du programme. Le Département d’études françaises et francophones partage, avec le Département d’études hispaniques, la belle Rochambeau House, où les étudiant.es ont accès à des espaces d'étude équipés d'ordinateurs, d'imprimantes et de scanners. Les doctorant.es à Brown profitent également de l'accessibilité des professeur.es sur le campus ainsi que de la vitalité des humanités et des opportunités de bourses et de financements associées. Située en Nouvelle Angleterre Providence, Rhode Island est une ville connue pour une scène culturelle dynamique et une excellente qualité de vie.

Les candidat.es admis.es au programme bénéficient d'un soutien financier garanti pendant 6 ans (bourse, frais de scolarité, assurance médicale et dentaire) et sont normalement en bourse (sans obligations d'enseignement) durant leurs premières et dernières années. Une bourse d'été est garantie pendant au moins 4 ans et un soutien est accordé pour les voyages de conférence et de recherche.

Nous acceptons les étudiants titulaires d'un diplôme de licence ou de master. La date limite de réception des candidatures est le 31 décembre. Le processus de candidature suit le modèle américain et inclut un score TOEFL ou IELTS comme exigence, mais veuillez noter que le GRE n'est pas requis.

Le Département organise deux sessions d'information virtuelles sur notre programme doctoral, l'une le mardi 29 octobre de 13h à 14h (EST) et l'autre le mercredi 6 novembre de 13h30 à 14h30 (EST) (lien Zoom : https://brown.zoom.us/j/98669022092). En plus d'une présentation générale de Brown et du Département, les participant.es auront l'occasion de poser des questions à des étudiant.es du programme.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web :

http://www.brown.edu/academics/french-studies/graduate ou à écrire au Directeur des études doctorales, Lewis Seifert (Lewis_Seifert@brown.edu)



Voir aussi les informations disponibles sur ce site : https://www.brown.edu/academics/gradschool/application-information/international-applicants