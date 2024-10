Les réécritures contemporaines des mythes en littérature de jeunesse : un patrimoine européen en circulation ? (Arras)

Appel à communications

Colloque international

Les réécritures contemporaines des mythes en littérature de jeunesse : un patrimoine européen en circulation ?

6-7 novembre 2025

Université d’Artois, Arras

Org. Anne Besson, Béatrice Ferrier, Isabelle Olivier

« Littératures et Cultures de l’enfance », Textes et Cultures UR 4028, Université d’Artois

Partant du constat que les mythes littéraires ont fait l’objet de nombreux travaux en mythocritique parmi lesquels la littérature de jeunesse est peu traitée, ce colloque s’intéresse aux enjeux des réécritures de mythes dans la littérature de jeunesse contemporaine dans la sphère européenne. Il vise à confronter, sous l’angle très circonscrit du destinataire enfantin, les trois sources majeures de la culture européenne, comme le rappelle Olivier Millet, que sont les mythes d’origine biblique, gréco-romaine et celtique. Cela permettra d’interroger la manière dont tout un pan du patrimoine immatériel circule entre les frontières selon des modes de transmission divers relevant de l’héritage, de l’actualisation, du détournement, voire de l’instrumentalisation pour le jeune lectorat.

D’après la définition du mythe comme un récit ancestral, primitif, que la littérature antique ou médiévale a transmis, il ne s’agit pas d’aborder le mythe au sens où l’entendent les anthropologues comme un « mythe ethno-religieux », récit oral des temps primordiaux qui serait tenu pour vrai en faisant surgir le sacré. La réflexion porte sur les mythes littéraires qui, selon Philippe Sellier, conservent les trois autres caractéristiques des mythes religieux fondateurs, à savoir la portée symbolique et universelle, la structuration dramatique et la dimension métaphysique. Dans le cadre de la « lecture actualisante » (Yves Citton) nous pourrons nous demander de quelles manières et selon quels enjeux, en fonction des diversités culturelles, géographiques, pédagogiques, idéologiques, la littérature de jeunesse contemporaine diffuse cette culture patrimoniale en faisant état ou non de sa dimension symbolique, métaphysique, philosophique. La fictionalisation des mythes, adressée à la jeunesse sur le mode de la « feintise ludique » (Jean-Marie Schaeffer), impliquerait-elle des modes de réception singuliers selon les contextes ?

Nous nous demanderons plus précisément dans quelle mesure ces réécritures permettraient la construction d’une culture commune dans la sphère européenne via le pouvoir d’« irradiation » des mythes (Pierre Brunel) ou via la « transmythicité » (Marie-José Fourtanier) ? La fiction enfantine, par ses réécritures, faciliterait-elle l’accès aux mythes ? L’interrogation porte donc sur la constitution d’un patrimoine littéraire européen à partir des réécritures de mythes en prenant en considération les valeurs transmises selon les contextes historiques, politiques, culturels, religieux (circulation des idées, place des filles, spécificités nationales) et pédagogiques (théories et pratiques, culture commune, langue...).

Pour interroger les enjeux et les modes de circulation à l’échelle européenne, plusieurs pistes sont envisageables :

- Réécritures : Afin de cerner les spécificités nationales ou les éléments communs, en lien avec la spécificité du jeune lectorat, la comparaison de réécritures d’un même mythe pourra concerner la destination adulte et enfantine, des aires culturelles diverses, des époques différentes ou encore des genres et des supports variés.

- Réceptions : Les modalités de réception des mythes pourront être traitées à l’échelle d’un pays selon les politiques éducatives et culturelles, selon les enjeux idéologiques. Par ailleurs, comme le fait remarquer Véronique Gély, à la suite des réflexions de Véronique Léonard-Roques, comment s’opère dans l’esprit d’un jeune lecteur le passage de la figure mythique originelle au personnage littéraire : quelles en sont les « modalités de reconfiguration » ? Inversement, dans l’approche qui est la nôtre autour de la transmission d’un patrimoine, comment passe-t-on du personnage au héros mythique ? Quelles formes et quels sens cela implique-t-il selon les histoires nationales ?

- Diffusions : Comment les modalités de diffusion participent-elles à la circulation de ces réécritures ? Songeons à certaines collections et maisons d’édition, aux supports bilingues, aux périodiques, aux représentations théâtrales, au cinéma d’animation, etc.

- Traductions : la littérature de jeunesse étant constituée de nombreuses traductions (en ou depuis l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien…) dont il conviendrait de déterminer ce qui relève des adaptations, des emprunts, selon les spécificités culturelles, quelles divergences de traitement perçoit-on et que révèlent-elles ?

- Autres sources : Quelle place les réécritures de mythes occupent-elles en littérature de jeunesse ? L’imprégnation culturelle serait-elle différente de celle qui relève des contes ou autres textes du patrimoine indispensables à la construction progressive d’une culture commune, le jeune lecteur étant « sujet de culture » (Sylviane Ahr) ? Quelles divergences ou similitudes avec d’autres mythes, notamment les mythes nordiques/ scandinaves ?

—

Bibliographie indicative :

Ahr, Sylviane, Enseigner la littérature aujourd’hui : disputes françaises, Paris, Champion, 2015.

Backès, Jean-Louis « Quelles réécritures pour les mythes antiques ? », Métamorphoses du mythe. Réécritures anciennes et modernes des mythes antiques, sous la direction de Peter Schnyder, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 41-52.

Bazin, Hervé, « Littérature d’enfance et de jeunesse », La Bible dans les littératures du monde, sous la direction de Sylvie Parizet, Paris, Éditions du Cerf, 2016, t. I, p. 452-456.

Besson, Anne, « Les “versions jeunes” de personnages littéraires mythiques : un principe de déclinaison », dans Les Personnages mythiques dans la littérature de jeunesse, dir. Nathalie Prince et Sylvie Servoise, PUR, 2015, p. 195-204.

Besson, Anne, La Fantasy, Paris, Klincksieck, 2007 (partie III « Des mythes d’hier pour aujourd’hui », p. 121-181).

Besson, Anne, « Le mythe culturel en fiction : deux relectures de la préhistoire arthurienne par les cycles de fantasy contemporains », dans Images du Moyen Age, dir. Isabelle Durand-Le Guern, PUR, 2006, p. 175-184.

Besson, Anne, « À quoi sert la mythologie en fantasy pour la jeunesse ? », Les mythes grecs en littérature jeunesse, NVL, n°223, 2020, p. 11-18.

Bost-Fievet Mélanie et Sandra Provini (dir.), L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain. Fantasy, science-fiction, fantastique, Paris, Classiques Garnier, 2014.

Brunel, Pierre (dir.), Dictionnaire des mythes littéraires, Monaco, éd. du Rocher, 1988.

Brunel, Pierre, Mythes et littérature, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1994.

Brunel, Pierre, Mythocritique : théorie et parcours, Paris, Presses universitaires de France, 1992.

Casta, Isabelle, Nouvelles Mythologies de la mort, Champion, “ BLGC ”, 2007.

Citton, Yves, Lire, interpréter, actualiser : pourquoi les études littéraires ?, Paris, éditions Amsterdam, 2007.

Denizot, Nathalie, « Les textes fondateurs dans les programmes et manuels depuis 1938 », Lecture des textes fondateurs. Enjeux culturels et littéraires, Le français aujourd’hui, n° 155, 2006, p. 49-56.

Ferrier, Béatrice, « La Bible au prisme de la littérature d’enfance et de jeunesse : enjeux de la réception du XVIIIe au XXIe siècle », Bible et littérature de jeunesse, Cahiers Robinson, n° 44, 2018, p. 7-22.

Fourtanier, Marie-José, « Écritures littéraires et transmythicité », dans Le pari de la littérature, dir. A. Brillant-Annequin et J.-F. Massol, Grenoble, Université de Grenoble, Scéren éditeur, 2005, p. 119-128.

Fourtanier, Marie-José (dir.), Les Mythes dans l’enseignement du français, Paris, Bertrand Lacoste, 1999.

Gély, Véronique. « Mythes et littérature : perspectives actuelles », Revue de littérature comparée, 2004/3 n° 311, 2004, p. 329-347.

Gély, Véronique, « Personnage, mythe, enfance : quelques notes introductives », Les Personnages mythiques dans la littérature de jeunesse, dir. Nathalie Prince et Sylvie Servoise, PUR, 2015, p. 15-26.

Guyonvarc’h, Christian-Jacques, Le Roux, Françoise, Les Druides, Rennes, Ouest-France, 4e édition, 1986.

Hamaide, Éléonore, « Cabotage et navigation à bord de quelques arches de Noé en littérature de jeunesse », Cahiers Robinson, n° 34 : Présences animales dans les mondes de l’enfance, octobre 2013, p. 67-80.

Henky, Danièle, L'Empreinte de la Bible : récritures contemporaines de mythes bibliques en littérature de jeunesse, Berne, Peter Lang, 2014.

Heidmann Ute (dir.), Poétiques comparées des mythes : de l’Antiquité à la modernité, Lausanne, Payot, 2003, 256 p. (« Sciences humaines »).

Jouët, Philippe, Dictionnaire de la mythologie et de la religion celtiques, ‎ Fouesnant, éditions Yoran Embanner, 2012.

Laroque, Lydie, Le Mythe de Jonas dans la littérature contemporaine : des adaptations pour la jeunesse aux réécritures les plus novatrices, thèse de doctorat soutenue à Paris 10, sous la direction de Sylvie Parizet, 2010.

Laroque, Lydie, « Le mythe de Jonas dans l'édition contemporaine pour la jeunesse », Cahiers Robinson, n°31 : La Collection « page blanche », 2012.

Laroque, Lydie, « Pinocchio et ses réécritures littéraires ou l’approbation du mythe de Jonas par la littérature de jeunesse », Les Personnages mythiques dans la littérature de jeunesse, sous la direction de Nathalie Prince et Sylvie Servoise, Rennes, PUR, 2015, p. 79-88.

Léonard-Roques, Véronique (dir.), Figures mythiques, fabrique et métamorphoses, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2008.

Mercier-Faivre, Anne-Marie et Perrin, Dominique (dir.), Métamorphoses en culture d'enfance et d'adolescence questions de genres, Presses universitaires de Bordeaux, 2019.

Olivier, Isabelle, « Sur les ailes de l’oiseau : de la mythologie celtique à la littérature arthurienne », D’ailes et d’oiseaux au Moyen Âge. Langue, littérature et histoire des sciences, dir. Claude Thomasset, Paris, Champion, « Sciences, techniques et civilisations du Moyen Âge à l’aube des Lumières », 2016, p. 37-75.

Olivier, Isabelle, « Des avatars du Graal et de la quête du Graal dans Harry Potter et la fantasy néo-médiévale pour la jeunesse », revue Médiévales 57 : « Le Graal : genèse, évolution et avenir d’un mythe » sous la direction de Danielle Buschinger et alii, Amiens, Presses du Centre d’Études médiévales de Picardie, 2014, p. 256-265.

Prince, Nathalie et Servoise, Sylvie (dir.), Les Personnages mythiques dans la littérature de jeunesse, Rennes, PUR, 2015.

Schaeffer, Jean-Marie, Pourquoi la fiction ?, Seuil, 1999

Sellier, Philippe, « Qu’est-ce qu’un mythe littéraire », Littérature, 55, 1984, p. 112-126 (reproduit dans Essais sur l’imaginaire classique, Paris, Champion, 2005).

Walter, Philippe, Mythologie chrétienne. Fêtes, rites et mythes du Moyen Age, 2e édition, Imago, 2003.

Warner, Marina, « Myth and Faerie: Rewritings and Recoveries », Signs and Wonders: Essays on Literature and Culture, Londres, Chatto & Windus, 2003, p. 444-457.

—

Comité scientifique :

Isabelle Casta (univ. Artois)

Xavier Escudero (univ. Artois)

Martine Hennard Dutheil de la Rochère (univ. Lausanne)

Véronique Léonard-Roques (univ. Brest)

Anne-Marie Mercier-Faivre (univ. Lyon)

Dominique Perrin (univ. Lyon)

Dominique Peyrache-Leborgne (univ. Nantes)

Mirella Piacentini (univ. Padoue)

Marie-José Fourtanier (univ. Toulouse)

—

Les propositions, accompagnées d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer aux organisatrices pour le 31 mars 2025.

Une publication des travaux est prévue dans les Cahiers Robinson de 2026, les articles seront à fournir le 30 janvier 2026.