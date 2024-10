Bourses d'études de Master ou de Thèse à Oxford pour les étudiants de Suisse et du Liechtenstein

Les étudiants de Suisse ou de Liechtenstein, diplômés des universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne ou Neuchâtel, sont invités à candidater à des bourses de Master ou de Thèse pour étudier à l'Université d'Oxford.

Les bourses de la Berrow Foundation, associées à Lincoln College, Oxford, peuvent être demandées dans différentes disciplines. Nous serions très heureux, au sein du département de lettres et de langues de l'université d'Oxford (Faculty of Medieval and Modern Languages) d'accueillir des candidats titulaires de ces bourses.

Les informations complètes sont disponibles sur la page suivante:

https://lincoln.ox.ac.uk/study-here/graduate-study/finance-and-funding/berrow-foundation-scholarships.