Bourse de doctorat entièrement financée à Oxford

Nous sollicitons des candidatures à une bourse entièrement financée à l'Université d'Oxford, en collaboration avec la Bibliothèque Nationale d'Ecosse à Edimbourg autour de la France et des archives John Murray.

La maison d'édition Murray a compté parmi ses auteurs Germaine de Staël, Lord Byron, Lady Morgan et d'autres. Elle a été relation avec de nombreux intermédiaires culturels dont Louise Swanton Belloc qui a traduit entre autres Darwin, Dickens, Edgeworth ou Gaskell.

Murray a également été à l'origine d'une série de guides touristiques très influents du XIXe siècle (les Handbooks for Travellers) et a ainsi introduit les voyageurs britanniques au continent européen.

Le/la lauréat.e de la bourse préparera un doctorat sur l'un ou l'autre des aspects des relations de l'éditeur avec la France et/ou l'Europe continentale à l'époque romantique. La thèse pourrait par exemple se concentrer sur un ou plusieurs auteurs de langue française publiés par Murray, sur des questions de traduction et de réception ou sur l'élaboration et la dissémination de la littérature viatique. La préparation offrira l'occasion de travailler dans un fonds exceptionnel et de produire un travail qui aura un impact sur notre connaissance du champ des relations littéraires franco-britanniques.

Le/la lauréat.e passera les années 2025-6 et 2027-8 à Oxford et l'année 2026-7 à Edimbourg au sein de l'équipe des conservateurs de la Bibliothèque Nationale d'Ecosse.

La thèse pourra être rédigée en français ou en anglais.

Tous les détails figurent sur l'annonce en langue anglaise:

https://www.oocdtp.ac.uk/ox-cda-seth-national-library-scotland