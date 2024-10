Langues, cultures et enjeux contextuels : quels rapports ? (revue CDLC - Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels, vol. 2 n° 3)

République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Djilali BOUNAAMA, Khemis-Miliana, Faculté des Lettres et des Langues

Appel à contribution pour un numéro thématique de la revue CDLC - Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels :

« Langues, cultures et enjeux contextuels : quels rapports ? », volume 2 numéro 3 (6e numéro), décembre 2024

Coordonné par :

- Dr Lassaad KALAI, Université de Carthage -ISLN / Tunisie.

- Dr Daniel HUSSON, Université de Strasbourg / France.

- Dr El-Mehdi SOLTANI, Université de Khemis Miliana /Algérie

Argumentaire

L’un des grands principes des théories linguistiques contemporaines est que le sens de tout élément de langue est intimement lié au contexte dans lequel il figure. Ce contexte s'inscrit dans le cadre d'une culture spécifique à chaque communauté linguistique. Si l’on examine les rapports entre la langue, la culture et le contexte, il s’avère que ces rapports reposent sur des interactions complexes. Maintes manifestations scientifiques et publications ont porté un grand intérêt à ces concepts mais les a-t-on confrontés pour en examiner les rapports ? Les a-t-on appréhendés dans leurs dimensions plurielles et interdépendantes ? Il est donc indispensable de tenter d'explorer les diverses facettes et interactions qui, semble-t-il, n’ont pas été, jusqu'à présent, explorées de manière exhaustive et approfondie.

Il s’agit d’étudier ces rapports multiples et d’essayer d’éclairer de manière significative la compréhension de la manière dont les contextes façonnent les cultures et les langues, et vice versa. En effet, la langue n’est pas seulement un « instrument de communication selon lequel l’expérience humaine s’analyse différemment dans chaque communauté » (Martinet, 1960 : 20), c’est aussi la manifestation concrète de nos cultures et le reflet d’un contexte dans lequel s’inscrit une communauté. Ainsi, cette langue constitue un produit culturel façonné par un groupe socioculturel (Vygotski, 1934).

L’enfant qui grandit dans un contexte et une culture bien déterminés, acquiert la structure de sa langue, avec ses concepts, c’est-à-dire les rapports qu’elle établit entre le mot et l’idée. Il parvient à communiquer en puisant dans ce stock lexical acquis dans la langue. Cette dernière lui permet d’organiser sa pensée et lui permet de structurer son raisonnement. De ce fait, « les structures verbales assimilées par l’enfant deviennent les structures fondamentales de la pensée…

Le développement de la pensée dépend du langage, des moyens de la pensée et de l’expérience socioculturelle de l’enfant. » (Vygotski, 1934 : 176) Eu égard à toutes ces considérations, la relation entre langues, cultures et contextes occupe une place privilégiée dans le domaine de la création littéraire et dans les domaines de la linguistique et de la didactique où les mots deviennent les vecteurs de la diversité culturelle et portent les traces du contexte dans lequel ils sont produits.

Un dynamisme qui s’inscrit dans l’évolution de la pensée dans la mesure où « la langue est l’organe qui donne forme au contenu de la pensée. » (Humboldt, 1974 : 53) D’un point de vue littéraire, de nombreux écrits littéraires ont appréhendé cette relation complexe et ont souligné l'impact profond que la littérature peut avoir sur la manière dont nous comprenons et percevons le monde.

Du côté de la linguistique, chaque langue possède sa propre structure, ses règles grammaticales et son vocabulaire spécifique qui reflètent le mode de pensée et la vision du monde de la communauté qui l’utilise. Ainsi, l'apprentissage d'une langue étrangère, par exemple, ne se limite pas à la maîtrise d'un code linguistique, mais constitue également une ouverture sur une autre culture.

En effet, la langue reste le principal vecteur de l’échange efficace entre des individus de cultures différentes. Et si elle fait partie des principales compétences interculturelles à maitriser pour un échange efficace, elle doit s’accompagner immanquablement d’autres aptitudes purement contextualisées, en d’autres termes, de savoirs et savoir-être adaptés au pays et à la culture de l’autre. La connaissance de la langue ne peut à elle seule être la clé de la compréhension de la volonté de l’autre. Une connaissance des us et coutumes, des valeurs… sont autant de points d’appui et de facilitateurs d’échanges.

D’un autre côté, il est important de reconnaître que les langues, les cultures et les contextes sont en constante évolution. Les migrations, les échanges interculturels, les partages des langues, les avancées technologiques et les mouvements sociaux sont des facteurs qui contribuent à l’entretien de la vivacité des langues à travers plusieurs processus et mécanismes comme la composition, l’emprunt et le figement, le défigement, etc. Sur le plan didactique, la prise en compte du contexte est nécessaire à l’enseignement et l’apprentissage d’une langue, à la fois pour celui qui cherche à l’apprendre mais aussi celui qui cherche à l’enseigner. Enseigner et faire apprendre une langue dépend non seulement d’une connaissance fondamentale de la culture associée à la langue enseignée mais aussi du contexte dans lequel elle est enseignée.

Ce numéro de la revue Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels vise à promouvoir une compréhension approfondie des liens entre les langues, les cultures et les contextes, en examinant leur rôle dans les domaines suivants (mais sans s'y limiter) : La création littéraire et artistique

• Textes et cultures

• Le rôle des œuvres littéraires et artistiques dans la préservation du patrimoine culturel ;

• Textes et contextes La linguistique

• Enjeux des langues en contact;

• Changements linguistiques et enjeux contextuels ;

• Le rôle de l’analyse contrastive dans le domaine de la linguistique La didactique

• Enseigner une langue / enseigner une culture ;

• La voie de la phraséodidactique

• Éducation plurilingue et interculturelle : défis et opportunités.

• Les enjeux contextuels dans l’enseignement des langues étrangères Ouvertures :

• Politiques linguistiques

• Intelligence artificielle et acquisition des langues

Calendrier :

• Lancement de l’appel à contribution : 15 septembre 2024.

• Date limite de réception des articles pour évaluation : 30 novembre 2024.

• Notification d’acceptation : 5 décembre 2024.

• Renvoi des textes corrigés : 15 décembre 2024.

• Publication et mise en ligne : Fin décembre 2024.

