Initiation à la critique littéraire et artistique (Institut Catholique de Paris)

Charge de cours "Initiation à la critique littéraire et artistique" (2h de cours magistral) à l'Institut Catholique de Paris

La licence de Lettres Modernes de l'ICP cherche un(e) chargé(e) de cours pour le second semestre. L'enseignement à pourvoir est un cours magistral de deux heures destiné aux L3 intitulé "Initiation à la critique littéraire et artistique". Il s'agira d'exposer aux étudiantes et étudiants le point de vue historique et théorique de la critique, en mettant en place les principaux repères et courants (de la Poétique d'Aristote à nos jours) et en insistant sur l'émergence des concepts d'oeuvre, d'auteur, de style, de réception. L'un des exemples pourra être le pastiche en tant que critique littéraire en acte, en complément du cours sur le pastiche proposé par un autre enseignant (avec lequel la ou le chargé(e) de cours sera mis en relation).

Les intéressé(es) pourront faire parvenir leur CV à l'adresse suivante: c.millner@icp.fr