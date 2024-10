Le polar en région : marges et identité(s) régionale(s) et générique(s)

Limoges, les 19 et 20 mars 2025

Depuis les années 2000, les fictions criminelles, historiquement liées à l’exploration des territoires urbains en majorité (Lacassin 1993, Blanc 1991), se tournent plus volontiers vers des territoires périphériques et ruraux (Jacquelin 2019, Guyard 2022). L’ancrage territorial se trouve ainsi reconfiguré et diversifié tout à la fois, et ce phénomène est soutenu par l’implantation d’éditeurs indépendants hors des capitales nationales. Dans de nombreux pays européens, certaines de ces structures éditoriales ont œuvré en faveur ou bénéficié de l’extension territoriale des fictions criminelles, ce qui a abouti à un phénomène très large de reterritorialisation et de régionalisation du polar. En France, des éditeurs se sont ainsi implantés en Nouvelle-Aquitaine et ont développé une collection de fiction criminelle dédiée à l’exploration des territoires régionaux (Geste à Niort, Cairn à Pau). D’autres se sont implantés en Nouvelle-Aquitaine sans cultiver l’identité régionale de leurs publications, mais en travaillant sur une « territorialisation » originale du genre (l’Europe pour Agullo près de Bordeaux, les formats marginaux tels que la novella pour In8 près de Pau), favorisés par les politiques régionales d’aide aux éditeurs indépendants.

Dans le cas du polar régional, les romans publiés, la plupart du temps par des auteurs eux-mêmes liés à la région, explorent les facettes d’un territoire, exprimant et construisant tout à la fois une identité régionale ou en revendiquant la pluralité. L’identité régionale est valorisée et relaie les tensions du monde globalisé : les oppositions entre centre décisionnel et territoires périphériques, entre monde urbain et monde rural, entre modernité et permanence s’y expriment grâce à l’exploration des territoires et de leurs populations.

Les polars régionaux cultivent des dominantes génériques variables, du récit d’énigme (peut-être même cosy crime) au roman noir social et politique, en passant par le thriller. L’identité régionale est parfois tempérée par la dominante générique et par les influences littéraires et médiatiques des auteurs et autrices.

Les éditeurs cultivent selon des degrés divers l’identité régionale de leurs collections et cultivent des liens avec les instances culturelles, économiques et politiques régionales : outre les stratégies de facilitation déployées par les collectivités territoriales pour que des éditeurs puissent développer leur activité, ils tirent parti de collaborations diverses pour soutenir leur fonctionnement (collaborations avec des formations universitaires et accueil de stagiaires) ou trouver leur public : tourisme littéraire en collaboration avec les offices de tourisme et les municipalités, festivals (Djakouane et Négrier 2021, Amir 2022), évènements culturels divers.

Cultivant une posture d’auteur « local », faite de proximité et de connivence, les auteurs et autrices se prêtent volontiers à ces échanges avec le public, sous diverses formes.

La journée d'études se déroulera les 19 et 20 mars 2025 à Limoges, et se propose d’étudier les différents aspects du polar néo-aquitain, en tant que phénomène de reterritorialisation s’appuyant sur un fort ancrage local, tant dans les fictions elles-mêmes que dans les stratégies d’accompagnement institutionnel et de promotion par les auteurs et les éditeurs. Une demi-journée sera consacrée à un élargissement géographique, en direction d’autres territoires régionaux français où s’exprime le polar régional ou de l’Espagne, qui cultive elle aussi différents ancrages territoriaux.

Les points à envisager seront les suivants :

- Nature des territoires, articulation entre global et local, présent et passé, rural et urbain, identité(s) représentée(s) ;

- Rapport avec les instances et institutions locales (soutien, promotion, médiation) ;

- Profil des éditeurs, des auteurs : structures, profils et trajectoires ;

- Péritexte éditorial, identité générique et identité territoriale ;

- Aspects génériques du polar régional ;

- Les populations représentées dans le polar régional : dimension genrée, place des minorités, etc. ;

- Les rapports avec les publics.

Les propositions de communication (environ 300 mots), accompagnées d’une brève présentation biobibliographique, seront adressées avant le 15 décembre 2024 aux organisateurs du colloque : Natacha Levet (Université de Limoges, EHIC UR 13334) et Jacques Migozzi (Université de Limoges, EHIC UR 13334), aux adresses suivantes : natacha.levet@unilim.fr ; jacques.migozzi@unilim.fr