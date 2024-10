Agora Journal of Foreign Language Studies, n° 9/10

AGORA invite pour leur éventuelle publication dans ses Nos. 9 & 10, 2024 qui paraîtra avant janvier 2025, des articles bien rédigés et qui sont des fruits de recherche approfondie dans tous les domaines d’études de langues étrangères. Pour les Nos. 9 & 10 combinés, AGORA n’acceptera que des articles sur la langue et la linguistique du français, les littératures et cultures francophones, la traductologie, et la traduction impliquant le français comme langue de départ ou langue d’arrivée. Les articles doivent présenter clairement le cadre théorique et la méthodologie de leurs études, et respecteront strictement les protocoles suivants :

—

1. Format : MS Word

2. Police : Times New Roman

3. Taille : 12

4. Interligne : Double, sauf pour le résumé et les citations mises en retrait qui sont rédigés en simple interligne.

5. Format Papier : A4

6. Longueur : 20 pages au maximum, y compris liste de références et appendice(s).

7. Style de références : MLA (7e édition) ou APA (6e édition)

8. Noms des auteurs : Apparaissent sur la première page, sous le titre de l’article. Au cas de deux auteurs ou plus, le nom de celui qui assure la correspondance avec la Comité de Rédaction sera indiqué par un astérisque.

9. Affiliation institutionnelle/professionnelle de l’auteur : Apparaît sous le nom de l’auteur.

10. Résumé : Un résumé d’un maximum de 250 mots, rédigé en simple interligne, et dans la même langue que celle du corps de l’article précède celui-ci.

11. Comptes rendus : AGORA n’accepte pas les comptes rendus des ouvrages parus avant 2020. La longueur du compte rendu n’excèdera pas 5 pages.

12. Langues de rédaction : Anglais ou français.

—

Les articles proposés à AGORA seront envoyés par e-mail à richardajah@uniuyo.edu.ng