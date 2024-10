Recipes and flavors on the move: the circulation of traditions and ingredients between the Mediterranean and the American Colonies (Paris)

Depuis quelques années, les chercheurs manifestent un intérêt croissant pour l'étude des aspects culturels du monde colonial, allant au-delà de l'analyse purement historique et sociale, pour s’intéresser au contexte dans son ensemble. Dans cette réflexion qui intègre les relations entre l'Europe et les terres jugées « lointaines », dans un sens ou dans un autre, une place non négligeable a été accordée aux expressions, usages et habitudes des populations locales, mais aussi au regard que posent sur ces coutumes et pratiques quotidiennes, culturelles, artistiques, les « voyageurs » ou « nouveaux arrivants ». Au premier chef, se trouve donc concerné le patrimoine culturel de ces territoires, tant matériel qu'immatériel, ainsi que toute une série d’éléments relevant de la sphère des sens et des usages propres aux traditions locales. L’alimentation en fait naturellement partie, y occupant même une place de choix. C’est pourquoi il s’avère pertinent d’interroger les habitudes alimentaires, les matières premières, les recettes, tout autant que les saveurs qui participent de ces circulations, flux et transferts au sein du monde colonial.

Cet atelier vise donc à proposer un dialogue autour de la culture et de l'alimentation coloniales, dans une perspective d'échange et d'enrichissement mutuel, en vue de reconstruire des parcours et des récits qui ont vu s'entrecroiser des savoirs et des traditions séculaires multiples et complexes.

La première partie de l’atelier sera consacrée aux échanges, à la réception et à la perception des cultures alimentaires méditerranéennes en Amérique latine et vice-versa, en prenant en compte les ingrédients, les recettes et les goûts. La seconde partie, pour sa part, se concentrera plutôt sur la culture matérielle et iconographique, en questionnant les représentations visuelles qui rendent compte de cette diffusion de saveurs, ainsi que les objets qui se trouvent impliqués dans ce processus.

Merci d’envoyer vos propositions de contributions, d’une durée de 20 minutes, en anglais, français, espagnol ou portugais aux organisatrices de l'atelier, Maddalena Bellavitis, Corinne Mencé-Caster et José Manuel Santos Pérez.

Les sujets interdisciplinaires seront privilégiés mais une égale attention sera portée aux contributions portant sur des thématiques, qui entrent dans les axes que développe l'atelier.

Les personnes intéressées peuvent envoyer un pdf d'une page avec un résumé et une courte biographie à maddalena.bellavitis@gmail.com avant le 21 octobre 2024.

Les sélections seront effectuées au début du mois de novembre.